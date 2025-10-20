Slušaj vest

Stefan i Strahinja Mitov su braća. Obojica se bore sa autizmom i još ne govore. Njihova najveća šansa da napreduju i progovore su tretmani matičnim ćelijama i intenzivne terapije koje porodica ne može sama da finansira.

Njima je potrebna naša pomoć. Kako svi možemo da pomognemo reći će nam otac dečaka Marko Mitov, a u studiju Kurir televizije bio je i Stefan.

- Saznao sam kada je Stefan imao nepunih godinu i po dana, tada je odbacio da se igra sa igračkama i odaziva na ime, hodao je na prstima, pokrivao oči i uši. Pitali smo lekare, oni su nas poslali na razne preglede. On je napunio četiri i po godine, rekli su nam da ne mogu da nam pomognu i da se obratimo Centru za autizam, posle nekoliko pregleda, naporan je taj put, ali došli smo do toga da nam kažu da Stefan ima autizam. Strahinja, mlađi sin, isto ima dijagnozu, vodimo bitku na dva fronta, ali trudimo se da obojici poboljšamo kvalitet života - započeo je otac dečaka, pa nastavio:

Dva dečaka imaju istu dijagnozu, a za lečenje su potrebna sredstva!

- Od rane zore smo budni, hoće deca da jedu, pa ide spremanje za školu, odvodimo ih na autobus za decu sa posebnim potrebama. Posle toga kući prave pauzu, pa se privatno ide na razne preglede i vežbe, i tako, svaki dan je isti. Radim dva posla, supruga je na bolovanju, kako bismo opstali i kako bismo postigli neke rezultate, moramo tako. Supruga dosta radi sa decom, tu su baba i deda, ali jedva sastavljamo kraj sa krajem. Država nam pomaže u vidu jednokratnih pomoći, ali nije dovoljno. Stefan je bio u Turskoj, bio je na pet tretmana matičnih ćelija, nismo došli do prvih reči, ali ima pomaka, odnosno nema agresivnog autizma.

