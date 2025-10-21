Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave sećanje na dve svetiteljke koje su živele raskalašnim i bludnim životom, ali su se pokajale i tako zaslužile carstvo nebesko.

One i danas služe kao primer da je oprost greha moguć za sve samo ako ga iskreno žele - u pitanju su prepodobna Pelagija i prepodobna Taisa. Prepodobna Pelagija bila je hrišćanska mučenica i svetiteljka iz 5. veka izuzetne lepote. Legenda kaže da je mogla da pomuti razum i zavede svakog muškarca i da je to koristila. Bila je plesačica i prostitutka i na taj način se mnogo obogatila.

Kada je čula propoved episkopa Nona o Strašnom Sudu i kazni grešnika sve se promenilo! Pelagija je odlučila da se krsti i promeni svoj život.

- Smiluj se meni, grešnoj, oče sveti, krsti me i nauči me pokajanju: ja sam more bezakonja, ambis propasti, mreža i oruđe đavolsko – molila je prema predanju Pelagija u jednom manastiru i sveštenici su je krstili i pomogli joj da okaje grehe.

pell.jpg
Foto: Printscreen Wikipedia

Ovu molitvu izgovaraju grešne žene koje traže pomoć i oprost grehova. Pelagija je onda svoje ogromno bogatstvo poklonila siromašnima i tajno otišla u Jerusalim, gde se pod muškim imenom, kao monah Pelagije, zatvorila u jednu ćeliju zavetovavši sebe na život pun posta, molitve i iskušeništva. Tako je provela tri godine pre nego što je, očišćena od grehova i spokojna, umrla 461. godine.

Još jedan bitan crkveni praznik

Osim dana Prepodobne Pelagije, srpska pravoslavna crkva sutra slavi i sećanje na hrišćansku svetiteljku Prepodobnu Taisu. I ona je bila grešnica koja je mladost provela u bludu i radeći kao prostitutka. Taisa je od detinjstva učena ovakvom životu jer ju je na zlo nagovarala rođena majka. Zato je jedan od učenika Svetog Antonija Velikog - Pafnutije Sidonit, čuvši za Taisinu priču, rešio da je spase.

Otišao je kod nje i platio joj noć. Pomislivši da je prerušeni monah samo još jedna mušterija, Taisa ga je odvela kući, a onda je on počeo da joj pripoveda o Strašnom sudu i kazni koja čeka sve grešnike. Nakon toga, Taisa se toliko pokajala zbog svojih dela, da je razdelila sve svoje bogatstvo i zamonašila se. Nakon godina pokajničkog i isposničkog života, izašla je iz manastira i ubrzo nakon toga preminula 340. godine. Prepodobne Pelagija i Taisa i danas služe kao primer da je oprost greha moguć za sve samo ako ga iskreno žele.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoVeruje se da će na taj dan biti izlečeni svi koji pate od ovih bolesti: Danas slavimo Srđevdan - posvećen Svetim mučenicima Sergiju i Vakhu
688918.jpg
DruštvoDanas obeležavamo Svetu Haritinu - zaštitnicu žena! Potrebno je samo ovo da uradite ako ste u nevolji, ona će pomoći!
sveta-haritina-mucenica.jpg
DruštvoDanas se veruje da treba učiniti dobro delo! Slavimo Svetog Stefana i Jelenu: Najuzornijem srpskom vladaru je grob noću svetleo!
20231016-16-03-42kondak-sveti-stefan-i-jelena-stiljanovic--youtube.jpg
DruštvoDanas obeležavamo Prepodobnog Haritona Ispovednika: Veruje se da treba izgovoriti ove reči ukoliko imate rane koje nikako da zacele
haritonispovednik.jpg