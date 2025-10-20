Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je za manje od godinu dana u Srbiji urađeno više od 90 transplantacija organa i da će do kraja godine sigurno biti urađeno više od 100, što se nikad nije desilo.

Reagujući na izlaganje poslanice Zeleno-levog fronta Marine Mijatović na sednici Skupštine Srbije, koja je tvrdila da Srbija nije u stanju četiri godine da donese propis u oblasti transplantacije, Lončar je rekao da bi bilo bolje da su svi donori organa i da u transplantaciji nije problem zakon.

- Ono što je bilo najbitnije, što smo gledali na primeru drugih država, trebala nam je podrška crkve i dobili smo je. Bitan je rezultat. U Srbiji nikad nije urađeno za manje od godina dana toliko transplantacija i tu ne računam transplantacije naših pacijenata koje su urađene u inostranstvu - rekao je Lončar.

O listama čekanja

Dodao je da nikada pacijenti koji čekaju transplantaciju nisu imali toliku nadu kao danas. Što se tiče lista čekanja, ministar je rekao da postoje svuda u svetu, ali da su one kod nas mnogo manje nego bilo gde u svetu.

- To je činjenica. I mi bismo do sada, da nije bilo vaših blokada i svega ostalog, mi bismo te liste čekanja skinuli - rekao je Lončar.

Dodao je da naši ljudi nisu ovde mogli ni da budu na listama čekanja, jer su išli su na Gama nož u Tursku, a na Iks nož nisu mogli da idu nigde, ali da su sada kupljeni i Gama i Iks nož, i svi ostali aparati.

1/16 Vidi galeriju Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Foto: Kurir/D.Š.

O tragediji u Sremskoj Mitrovici

Na tvrdnje da je vozač autobusa, kada je u saobraćajnoj nesreći u Sremskoj Mitrovici troje poginulo, imao doživotno zdravstveno uverenje, ministar je odgovorio da je to besmislica i da niko nema takvu dozvolu, već da svako, u zavisnosti od broja godina koje ima, mora na zdravstveni pregled. On je naglasio da je najveći problem u zdravstvu u Srbiji to što građani ne idu na preventivne zdravstvene preglede i da se samo 35 odsto građana odazove na njihov poziv na preventivni pregled.

Sara Pavkov Foto: Printscreen RTS

O rukovanju medicinskim otpadom

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da će uskoro ministar Lončar i ona potpisati novi pravilnik o rukovanju medicinskim otpadom koji će definitivno pozitivno uticati na upravljanje tom vrstom otpada.

- Ministar Lončar sa saradnicima, kao i moje ministarstvo, intenzivno radimo na donošenju novog pravilnika za rukovanje medicinskim otpadom sa jasnim ciljem smanjenja količine tretiranog medicinskog otpada kakva je do sada bila praksa na divljim deponijama ili na sanitarnim, odnosno nesanitarnim deponijama. Takođe, započeli smo i analizu efekata po pitanju farmaceutskog otpada, kako bismo mogli da vidimo od sledeće godine na koji način da unapredimo i ovaj segment - rekla je Pavkov odgovarajući na izlaganje poslanice Zeleno-levog fronta Marine Mijatović.