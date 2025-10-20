Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da automobili prelaze granicu bez zadržavanja, dok kamionu čekaju od dva do četiri sata da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazima Kelebija sa Mađarskom, Gradina sa Bugarskom i Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju dva sata. 

Na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom kamioni čekaju četiri sata.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoKAMIONI NA OVIM PRELAZIMA ČEKAJU OKO 3 SATA! AMSS objavio stanje na putevima tokom večeri: Oprez zbog poledice
profimedia0855787883.jpg
DruštvoKAMIONI NA GRANICAMA ČEKAJU DO 4 SATA: AMSS objavio trenutno stanje, evo kakva je situacija za putnička vozila
profimedia0855787883.jpg
BeogradSVE STOJI U BEOGRADU, NA PANČEVCU - KOLAPS! Velike gužve u saobraćaju širom prestonice, stanice pune ljudi koji čekaju prevoz (FOTO)
collage.jpg
SrbijaTEŽAK LANČANI SUDAR NA AUTO-PUTU KOD VELKE PLANE: U udesu učestvovalo 5 vozila, formirane velike kolone (VIDEO)
lančani sudar Velika Plana