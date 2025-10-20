Borbena obuka tenkovskih i mehanizovanih jedinica Vojske Srbije: Precizna vatra, snažan prodor i poziv novim vojnicima (FOTO)
Na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana je višednevna taktička obuka tenkovskih i mehanizovanih jedinica Četvrte brigade kopnene vojske uz izvođenje bojevih gađanja.
Jedinice su, tokom boravka na terenu, uvežbavale napadna dejstva u operacijama Vojske Srbije sa težištem na iznenadnim i snažnim prodorima kroz neprijateljev raspored i gađanju ciljeva iz pokreta. Pokazana efikasnost u primeni taktičkih radnji i preciznost vatre, potvrdili su visok nivo obučenosti vojnika, podoficira i oficira Četvrte brigade kopnene vojske.
Važan segment obuke bilo je dodatno osposobljavanje mladih vojnika koji su uspešno prošli selekciju za prijem u tenkovske i mehanizovane bataljone.
Istovremeno je proverena i osposobljenost jedinica za organizaciju života i rada u terenskim uslovima, od uređenja logorske prostorije, uspostavljanja komandnog mesta i telekomunikacionog obezbeđenja do stvaranja uslova za smeštaj i ishranu angažovanog ljudstva.
Uspešnom realizacijom vežbovnih aktivnosti zaokružen je letnji ciklus obuke tenkovskih i mehanizovanih jedinica, tokom kojeg su unapređene njihove sposobnosti za izvođenje borbenih dejstava, samostalno i u sadejstvu sa drugim sastavima.
Za popunu ovih jedinica, koje su nosioci manevra u operacijama Kopnene vojske, trenutno je otvoren javni konkurs. Mladići i devojke koji žele da rade dobro plaćen i dinamičan posao na savremenoj i modernizovanoj tehnici, bez obzira da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne, mogu se prijaviti na konkurse koji su otvoreni do 15. novembra.