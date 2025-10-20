Slušaj vest

Na poligonu „Pasuljanske livade“ realizovana je višednevna taktička obuka tenkovskih i mehanizovanih jedinica Četvrte brigade kopnene vojske uz izvođenje bojevih gađanja.

Jedinice su, tokom boravka na terenu, uvežbavale napadna dejstva u operacijama Vojske Srbije sa težištem na iznenadnim i snažnim prodorima kroz neprijateljev raspored i gađanju ciljeva iz pokreta. Pokazana efikasnost u primeni taktičkih radnji i preciznost vatre, potvrdili su visok nivo obučenosti vojnika, podoficira i oficira Četvrte brigade kopnene vojske.

Foto: Ministarstvo odbrane

Važan segment obuke bilo je dodatno osposobljavanje mladih vojnika koji su uspešno prošli selekciju za prijem u tenkovske i mehanizovane bataljone.

Istovremeno je proverena i osposobljenost jedinica za organizaciju života i rada u terenskim uslovima, od uređenja logorske prostorije, uspostavljanja komandnog mesta i telekomunikacionog obezbeđenja do stvaranja uslova za smeštaj i ishranu angažovanog ljudstva.

Uspešnom realizacijom vežbovnih aktivnosti zaokružen je letnji ciklus obuke tenkovskih i mehanizovanih jedinica, tokom kojeg su unapređene njihove sposobnosti za izvođenje borbenih dejstava, samostalno i u sadejstvu sa drugim sastavima.

Foto: Ministarstvo odbrane