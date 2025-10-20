Slušaj vest

Posle teških saobraćajnih nesreća u Sremskoj Mitrovici i na putu Čačak-Kraljevo, u kojima su život izgubile četiri osobe, ponovo se otvara ozbiljno pitanje bezbednosti javnog prevoza. Sve glasnije se govori o starosnoj strukturi vozača autobusa, njihovoj spremnosti da upravljaju vozilima u otežanim uslovima, ali i o tome koliko su lekarske kontrole zaista redovne i temeljne.

Nakon navršene 65. godine života vozači mogu da produže vozačku dozvolu za 5 godina, a kada su profesionalni vozači u pitanju, njihova vozačka se produžava za 3 godine. U slučaju saobraćajne nesreće u Sremskoj Mitrovici vozač je bio star 69 godina sa važećom dozvolom.

- Sama ta vozila imaju takografski uređaj iz kojeg nedvosmisleno može da se utvrdi da li su poštovani red vožnje, da li je prošlo 11 sati od kraja radnog dana, da li je vozač vozio više od 8 časova, odnosno 10 u toku dana, da li je pravio dužu pauzu i ono što je najbitnije, da može da se utvrdi brzina kao što je utvrđeno i na ovom autobusu - objašnjava Mirko Koković, Agencija za bezbednost saobraćaja.

Na saobraćajne nesreće utiču četiri ključna faktora, čovek, vozilo, put i okolina, ali statistika pokazuje da je u više od 90 odsto slučajeva uzrok ljudska greška. Postavlja se pitanje prolaze li stariji vozači dovoljno rigorozne lekarske preglede i koliko se njihova sposobnost za bezbedno upravljanje vozilom zaista kontroliše?

- Za starije vozače isto kao i svaki lekarski pregled, kada prvi put vadite lekarsko uverenje, a propisano je da se vadi na 5 ili kraće godina, odnosno 3 godina ili kraće. Kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa autobusima, odnosno komercijalnim vozilima, to su retke saobraćajne nezgode. U Republici Srbiji statistika nam pokazuje da je svako 5. povređeno lice učestvovalo u nezgodi u kojoj je jedan od učesnika kamion ili autobus - zaključio je Koković.

Prema rečima stručnjaka za bezbednost saobraćaja o pojačanim lekarskim pregledima se govori samo kada se dogodi saobraćajna nesreća, ali i da je Srbija u skladu sa evropskim prosekom kada su nezgode u pitanju. Stručnjak za saobraćaj Milan Božović kaže:

- Činjenica je da imamo problem sa profesionalnim vozačima u smislu toga da nedostaje dovoljan broj profesionalnih vozača. Iz tog su prevoznici prinuđeni da angažuju i one vozače koji su u penziji. Činjenično je da oni moraju da zadovolje određene uslove u smislu kompetencije i u smislu zdravstvenog stanja.

