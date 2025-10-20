Slušaj vest

U Srbiji trenutno više od 200.000 građana boluje od neke vrste raka. Nakon izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je razgovarao sa šefom instituta "Gamaleja" u Moskvi i da će Srbija zajedno sa Rusijom razvijati vakcinu protiv onkoloških oboljenja, istraživali smo kako vakcina utiče na ćelije kancera, koji su sve uzročnici za razvijanje te opake bolesti, ali i šta možemo učiniti kako bismo se zaštitili.

Prema informacijama iz 2022. godine, više od 42.000 građana je na godišnjem nivou dobilo neku onkološku dijagnozu, a skoro 20.000 ljudi je preminulo od posledica raka. Ova bolest napada više muškarce nego žene, a najrizičniji su građani u sedamdesetim godinama. Najčešći oblici raka kod muškaraca su rak pluća, prostate i debelog creva, dok su kod žena rak dojke, ali i takođe pluća i debelog creva. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, na godišnjem nivou više od 370 dece bude registrovano sa dijagnozom kancera, a većina njih su starosti od samo 15 godina.

Foto: Krakenimages.com/Shutterstock

- Još uvek su nepoznati svi uzroci obolevanja od karcinoma, to je isti slučaj i kod onkoloških bolesti dece. Međutim, porast broja dece sa novootkrivenim karcinomima nije toliki kao kod odraslih osoba. U velikom procentu izlečenje je moguće, ali vrlo malo uzroka je poznato - kaže prof. dr Vladimir Kovčin, onkolog.

Govorio je i o pomenutoj vakcini.

- Radi se o ruskoj vakcini koja je zasnovana na tehnologiji koja je bila slična proizvodnji vakcina protiv COVID-a. Još uvek nemamo sve podatke, oni su tajni, ali ja pre to ne bih nazvao vakcinom ili lekom, već genetskom ili genskom terapijom, zato što se koristi genski materijal od pacijenta.

Predsednik Vučić je naglasio da Srbija broji veći broj malignih oboljenja nego druge država, pa čak i one u kojima je zabeležen veći nivo NATO akcija, poput one 1999. kod nas. Takođe, prema njegovim rečima, u naredna 2 do 3 meseca imaćemo više informacija o napretku i proizvodnji pomenute vakcine, a da bi, ukoliko sve bude u redu, prvu dozu oboleli primili već sredinom naredne godine.

Razvija se vakcina protiv raka - ovako utiče na ćelije kancera! Onkolog o uzročnicima razvijanja opake bolesti

