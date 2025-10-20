Slušaj vest

Detetu od 7 godina iz Beograda dijagnostikovan je tetanus, teško akutno oboljenje, usleg čega je hospitalizovano na Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić", a prema prvim saznanjima, ono nije vakcinisano protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (DTaP).

Prema nezvaničnim informacijama, dete je bilo lošeg opšteg stanja, ali je zahvaljujući naporima lekara sada u stabilnom stanju.

Šta je tetanus

Tetanus je teško akutno oboljenje, koje mora bolnički i agresivno da se leči. Na sreću, ona se ne prenosi direktno sa čoveka na čoveka, a izaziva je toksin bakterije Clostridium tetani, čije su otporne spore široko rasprostranjene u životnoj sredini i mogu da kontaminiraju svaku ranu, kao i pupčanu vrpcu tokom porođaja u nehigijenskim uslovima.

Od tetanusa obolevaju prilikom povređivanja nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane osobe za svoj uzrast.

Foto: Shutterstock

Poslednjih godina u Srbiji je na godšnem nivou registrovan mali broj slučajeva oboljevanja kod povređenih nevakcinisanih ili nepotpuno vakcinisanih osoba, ali starijih od 60 godina.

Simptomi tetanusa

Tetanus počinje bolnim grčevima mišića, najpre lica, a zatim vrata, trupa i nogu, nakon inkubacije od 3 do 21 dan.

Mogu da budu zahvaćeni i mišići organa za disanje, a smrt nastupa kod 10 od 90 odsto obolelih.

Ostali simptomi tetanusa mogu da budu:

Teškoće pri gutanju ili disanju

Balavljenje

Ukočenost mišića vrata

Grčevi mišića u stomaku, leđima, rukama i nogama

Napadi

Kada bolest napreduje, mogu da se pojave i drugi simptomi kao što su:

Visok krvni pritisak

Nizak krvni pritisak

Ubrzan rad srca

Groznica

Ekstremno znojenje

Kada se treba javiti lekaru

Tetanus je bolest opasna po život, pa je neophodno da se potraži pomoć lekara ukoliko se primete simptomi tetanusa, i to u slučaju:

ukoliko nije primljena vakcina protiv tetanusa u poslednjih 10 godina

postoji ubodna ranu, strani predmet u rani, ugriz životinje ili duboka posekotinu

rana je kontaminirana prljavštinom, zemljom, fekalijama, rđom ili pljuvačkom.

Foto: Shutterstock

Vakcinacija osnovna mera prevencije protiv tetanusa

Osnovna mera prevencije je vakcinacija.

Aktivna imunizacija protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja kod dece se sprovodi koja imaju puna dva meseca do navrešene pete godine života.

Aktivna imunizacija se sprovodi primenom kombinovanih vakcina koje u svom sastavu sadrže komponente protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja sa ili bez komponenata protiv drugih zaraznih bolesti u skladu sa kalendarom imunizacije.

Vakcinacija se sprovodi sa tri doze u razmacima koji ne smeju biti kraći od četiri nedelje.

Revakcinacija se sprovodi davanjem jedne doze kombinovane vakcine — prva revakcinacija je u drugoj godini života primenom jedne doze kombinovane vakcine. Druga revakcinacija je pre upisa u prvi razred osnovne škole ili izuzetno tokom prvog razreda osnovne škole.