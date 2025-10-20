Slušaj vest

Luka Crepuljarević, živi i radi na selu za razliku od svojih vršnjaka koji jedva čekaju da se domognu grada.

Luka je svoj raj napravio u Semegnjevu kod Zlatibora. A sada je podelio sliku iz svoje kuće, kojom je pomalo sve rastužio.

- Neko s neba gleda sve - napisao je Crepuljarčević sa tugom u očima, dok se u pozadini vidi slika njegovog pokojnog oca.

Luka je imao 7 godina kada mu je otac preminuo

- Otac mi je preminuo kada sam imao sedam godina. On me je kao dečaka stalno dovodio ovde kod svoje majke, moje bake. Upravo je i on jedan od razloga zašto sam danas ovde, tata me je naučio da volim selo – rekao je Luka.

"Majka mi je obrazovana žena"

Podsetimo, Luka je nedavno govorio o svom odrastanju, roditeljima, i podršci koju je dobio od brojnih poznatih ličnosti među kojima je i glumica Sloboda Mićalović, a kako kaže, to mu je veoma značilo.

- Majka mi je stabilna obrazovana žena, u početku joj nije bilo svejedno sto sam odlučio da živim na selu, ali kada je videla da uspevam sve i fakultetu i sve ovo da postignem, popustila je - rekao je Luka i pokazao za naše kamere kako izgleda seoski život:

- Tatinim sinovima je mnogo lakše, ne želim nikoga da prozivam, samo kažem oni koji imaju oca uz sebe lakše mogu da reše problem, ja svoje sve moram sam. Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lepo detinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocepan, bos…