Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta dok magla smanjuje vidljivost u kotlinama i duž reka, a ima zadržavanja na granici za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS upozorava vozače na maglu: Saobraćaj umerenog intenziteta, zadržavanja na granici za teretna vozila
Na pojedinim deonicama moguća je sporija vožnja zbog radova na putu, tako da se vozačima savetuje da voze oprezno i da obrate pažnju na privremenu signalizaciju.
Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazu Kelebija sat i po, i na Gradini sat vremena, dodao je AMSS.
Kurir.rs/Beta
