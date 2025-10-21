Slušaj vest

Oktobar je međunarodni mesec borbe protiv raka dojke. Obeležava se u zemljama širom sveta , kako bi se podigla svest o zančaju prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Jedna od obolelih koja vodi osmogodišnju borbu protiv raka dojke je i Miljana Aćimović Stefanović, diplomirani ekonomista iz Arilja. Nedavno je i objavila knjigu "Još uvek dišem", kao izraz njene snage i poruke optimizma svima koji prolaze sličan put.

50-godišnja Miljana Ačimović Stefanović čula je zlokobnu dijagnozu 2018. godine na redovnom pregledu, a onda je usledila lavina bola, borbe, ćutanja ali i neizmerne snage. Imala je osećaj kao da je ceo njen svet stao.

- U tom trenutku se nekako ceo moj svet okrenuo. U toj sekundi nisam ni bila svesna šta mi je rekla dok nisam pošla kući iz Užica i plakala sam sve na putu do kuće. Samo sam razmišljala kako ću to saopštiti svojoj deci. Ja imam četvoro dece i to mi je bilo najteže u životu - kaže Aćimović Stefanović.

Nakon hemijoterapije usledila je operacija kada su joj doktori saopštili dobre rezultate, pa je Miljana narednih pet godina imala svoj mir:

- Nakon pet godina, nažalost, meni se bolest vratila u vidu metastaze na trbušnoj maramici i na omentumu. I ja sam sad neko ko je u četvrtom stadijumu. To ne može da se operiše, nije operabilno. Ali, kažem, statistika raka dojke kod nas u Srbiji je strašna. Oko četiri i po hiljade žena godišnje oboli, a oko hiljadu i sedam umre.

Uprkos teškoj statistici, ova optimistična i hrabra žena ne odustaje od najveće borbe u njenom životu. I upravo je svoju borbu sa rakom pretočila u knjigu "Još uvek dišem", koju je posvetila deci i poslala poruku nade za sve one koji prolaze sličan put:

- Ona je u vidu dnevničkih zapisa i mojih sećanja na neke najteže dane, kao što, na primer, kad vam opadne kosa, što bude strašno za svaku ženu, kada vam urade radikalnu mastektomiju, kako sam imala ja na obe dojke, kada ostanete bez dojke koje su, na primer, hranile vašu decu, dojili ste svoju decu, one su bile simbol vaše ženstvenosti i nekako morate se svim tim da naučite da živite.

Miljana u knjizi ostavlja svoj osmeh i entuzijazam i pokazuje drugima da u najtežim trenucima moramo pronaći snagu i smisao života.

