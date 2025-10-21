Slušaj vest

Prema izveštajima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će jutro biti hladno, uz slab i prizeman mraz.

Po kotlinama i visoravnima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pojava magle.

Kasnije tokom dana biće malo do umereno oblačno, uz sunčane intervale, rekli su iz RHMZ-a.

Duvaće vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južnih i jugoistočnih pravaca.

Vetar u gradu
Posle hladnog jutra dan će biti topao Foto: Jakov Milošević

Prognozirano je da se najniže temperature kreću od 2 do 9 stepeni, a najviše od 13. do 20. podeoka Celzijusove skale.

Uveče i krajem dana na severu i zapadu umereno naoblačenje koje tek ponegde može usloviti slabu, kratkotrajnu kišu.

Vreme narednih dana

Već sutra i u četvrtak dolazi do povećane oblačnosti, ali i više temperature. Slaba kratkotrajna kiša padaće u sredu, i to na jugozapadu i jugu Srbije.

Padavine se na ostale krajeve zemlje šire u četvrtak u večernjim satima i tokom noći ka petku, kada dolazi do značajnijeg pada temperature.

