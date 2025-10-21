Slušaj vest

Šta da radim sa detetom kada završi nastavu u školi, a ja sam još uvek na poslu? Ovo je pitanje koje muči mnoge zaposlene roditelja. Neki sa druge strane nemaju vremena, ili strpljenja da sa njima rade domaći zadatak.

Ima i onih koji bi voleli da vreme van škole provode sa decom radeći nešto zabavno, umesto prepiki, svađa i suza, koje izrada domaćeg zadatka sa sobom često nosi. Ipak postoji rešenje, kojem mnogi pribegavaju.

Produženi boravak spas je za mnoge zaposlene roditelje. Deca su na sigurnom, ispunjavaju obaveze, a sve to sa drugarima sa kojima često dele školske klupe. Još kada taj boravak nudi prostor za igru, deca odbijaju da idu kući.

- Dolaze nasmejani i to mi je jedini pokazatelj da im je u stvari jako lepo. Mi smo to u stvari želeli da deca ne žele da idu odavde. Da ne doživljavaju boravak samo kao mesto gde se radi, gde smo svi strogi, striktno samo disciplina, rad, učenje, nego i prostor gde mogu da se izraze i sa drugarima da se podruže, da razvijaju tu neku prijateljstvo sa drugom decom, drugih razreda, starijom, mlađom, tako da je to bilo nešto potpuno - kaže Jelena Mitrović, osnivačica produženog boravka.

Jelena je mama blizanaca koja je na osnovu svog iskustva shvatila šta je to što boravcima nedostaje i kako ih prilagoditi deci da jedva čekaju povratak u isti.

- Ja nisam pedagog,ne znam da prenosim znanje na taj način. Desilo se to da se sve svede na viku, svađu, prepirku, plač, suze, nervozu i tome slično. Znači, mi smo nervozni, ne znamo da prenesemo znanje, deca plaču, mi ne shvatamo kako oni ne razumeju nešto kad im je već pet puta objašnjeno i onda na osnovu toga smo, potpuno slučajno saznali da je lokal prazan i rešili preko noći da krenemo u tu avanturu i da probamo sa otvorimo produženi boravak i edukativni centar za učenje - ispričala je Mitrović.

Greške su dopuštene, a učiteljica ima više strpljenja za manju koncentraciju kod dece.

- Roditelji nekad nemaju strpljenja i malo im bude i krivo što deca ne znaju istog trenutka nešto da urade. Kod nas je sve zabava, podrška je maksimalna sa moje strane i od strane kolega. Greške nikad ne predstavljamo kao nešto strašno, nego kao sastavni deo njihovog napretka i rada, tako da oni što god da pogreše, nije im teško da ponove i više puta, da ponovo urade - rekla je učiteljica Irena Halilović.

Decu sa druge strane najviše zanima igra, druženje i zabava. A to im je u Boravku zagarantovano.

- Nije bio cilj da deca ovde dođu, odrede domaći i odu kući, nego je ideja bila upravo da ovde imaju vremena i da se igraju. Prvo, broj jedan primarno, da rade domaće zadatke, da izvežbaju sa učiteljima sve što treba, da bi svoje slobodno vreme posle, ako se porodići mogli da provode kvalitetno, a onda plus da se deca igraju, da su slobodna i za razne kreativne aktivnosti, za razvijanje raznih svojih talenata, a i pre svega za slobodnu igru, jer deci je to neophodno, skakanje, trčanje - istakla je Mitrović.

Odrađeni zadaci, vreme za igru, prostor za druge aktivnosti ili kvalitetno vreme provedeno sa roditeljima i najvažnije osmesi na licima dece. To bi trebalo da bude cilj i glavni zadatak svakog produženog boravka.

