Domaćini koji u okviru zimnice pripremaju domaći kiseli kupus, o njemu misle već u maju, kada se u tople leje seje seme kupusa, takozvanog kačara.

Kada rasad dostigne dovoljnu visinu, iz plastenika se iznosi na njivu i sadi tokom jula, nakon toga se poliva svako veče. Kupus koji je nikao oko Đurđevdana, poslednjih dana oktobra stigao je na pijace, a odatle u domove gde se slaže u buriće ili kace.

- Ja kupus ostavljam zdrav i neprskan. I slažem ga kako je rastao i posle toga ga nalivam odom i solom. I pritiskam ga pozadi i sa nekim tvrdim predmetom da obgrezne voda. Ja na sto kila kupusa stavljam četiri kilograma soli. Nije to mnogo. Sol drži kupus i mora da bude dobro slan - kaže Vera Anđelić, domaćica iz Ostre.

Da bi se kupus održao do proleća, mora se voditi računa o mnogim drugim pojedinostima, a naročito o tome gde će kaca s kupusom stajati. Obično su to hladni podrumi u kojima se čuva i ostala zimnica. Kameni zidovi omogućavaju ujednačenu temperaturu neophodnu za proces fermentacije, a ujedno sprečavaju smrzavanje u prostoriji na kojoj je prozor zbog podrumskog provetravanja otvoren 365 dana u godini. Važno je znati i koja vrsta kupusa se može kiseliti, jer nije svaki kupus za te namene.

- Sto kila kupusa uvek stavimo kupusa za zimu. Za našu porodicu je dovoljno. Koristimo starinsku sorta kupusa. Ja ga proizvodim. Ja ga sadim - kaže Anđelić.

Pored takozvanog golubarca koji je karakteristično bledoljubičaste boje, za kiseljenje se koristi i srpski melez. Obe sorte su domaće, autohtone. I za kilogram jedne ili druge vrste ovih dana u Čačku treba izdvojiti od 70 do 80 dinara po kilogramu. Inače kupus se može naći i za 30, ali je reč o hibridnim sortama.

