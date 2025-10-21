Slušaj vest

Sve više mladih iz Srbije odlučuje se da leto provede daleko od kuće - na krajnjem severu Amerike, na Aljasci.

Često se može čuti da je upravo ta američka savezna država najbolja opcija za zaradu u okviru Work and Travel programa - mnogo poslova, dobri uslovi i mogućnost da se zaradi više nego bilo gde drugo.

Međutim, kako zaista izgleda život i rad "na kraju sveta"? Nenad, naš momak koji je nekoliko meseci proveo u Enkoridžu, podelio je svoje iskustvo - bez ulepšavanja.

Nenad se pozitivno iznenadio uslovima na Aljasci. Foto: Tik Tok Printscreen/ulemeknenad

- Godinama sam slušao da na Aljasku ide najviše naših ljudi, da ima najviše posla i da se najviše može zaraditi. I ne, ne morate da čistite ribu za to - ispričao je Nenad kroz osmeh na Tik Tok nalogu "ulemeknenad".

- Moje iskustvo je bilo mnogo bolje nego što sam očekivao, bio sam baš pozitivno iznenađen.

Na Aljasci dan traje sve do ponoći. Foto: Tik Tok Printscreen/ulemeknenad

Prema njegovim rečima, ono što prvo ostavi utisak jeste sama priroda i specifičnost života na severu.

- Dan traje jako, jako dugo - do ponoći je sve svetlo i dalje je dan. Temperatura je stabilna, nema velikih promena, i to baš prija.

Nenad je radio u Enkoridžu, najvećem gradu Aljaske, koji, kako kaže, "izgleda kao pravi američki grad, samo sa planinama u pozadini".

Ipak, iako ima mnogo lokala i mogućnosti za zaposlenje, konkurencija je jaka.

- Uvek ima mnogo studenata, pa nije lako pronaći drugi posao.

U slobodno vreme ima dosta prilika za zabavu. Foto: Tik Tok Printscreen/ulemeknenad

Slobodno vreme, ističe, vredi svakog dolara i svakog napora.

- Možete da idete na hajkove, da se vozate, da jednostavno uživate - sve vam je bukvalno dostupno - priča Nenad.

- Priroda je nestvarna.

Ipak, nije sve idealno.

Ipak na Aljasci ima i dosta beskućnika. Foto: Tik Tok Printscreen/ulemeknenad

- Jedini minus za mene bio je mentalitet ljudi i to koliko ima beskućnika. Nisu opasni, ne diraju vas, ali je osećaj čudan, nemate utisak da ste u onoj Americi koju zamišljate.

Kada je reč o zaradi, Nenad je realan.

- Zarada je super jer Aljaska nema poreze, ali ako očekujete da u prvoj godini zaradite 30-40.000 dolara - to odmah zaboravite. To mogu oni koji se vraćaju više puta i znaju kako da se snađu.

Na Aljasci ima puno mogućnosti za zaposlenje i priroda je prelepa.

Na kraju, Nenad pravi zanimljivo poređenje:

- Bio sam pre dve godine na Kejp Kodu, i iskreno, Aljaska mi je mnogo bolja.

Njegova poruka mladima koji su zainteresovani za slični izazov je jednostavna: