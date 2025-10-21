Slušaj vest

Sjajan ulov imao je Aleksandar Sale Drakulić prekjuče na Tisi. Posle velike borbe, iz ravničarske lepotice izvukao je soma teškog 82 kilograma, dugačkog dva metra i 33 centimetara.

Brkata grdosija ulovljena je na varalicu šed od 25 centimetara. 

Ribolovac iz Odžaka Dušan Babić u nedelju je na Dunavu upecao smuđa teškog 10 kilograma. Korišćen pribor: štap Hearty rise Predator 30 100, mašinica Shimano stradic 4000FL, struna felix 0.18, varalica Shad mate 10.

Odabir Save kao ribolovne destinacije minulog vikenda se za Vladilava Atarca pokazao kao pun pogodak. Posle nekoliko hranilica, javljali su se krupne plotice i šljivari. Odlično su se pokazale arome na bazi sira, te se uz lagan probir čuvarka baš napunila...

(Kurir.rs/Dnevnik)

