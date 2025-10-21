Slušaj vest

Ako ti srce jače kuca na pogled brzih automobila, Galerija automobila Srbije je tvoj raj. Od 16. do 26. oktobra test vožnje, premijere i luksuz na četiri i dva točka čekaju da ih osetiš, zato požuri, jer nije još mnogo vremena ostalo!

Foto: Stefan Stojanović

Zamisli ovo: sediš u Mercedes GLC, noga na gasu, dok se zvuk motora probija kroz tišinu. To nije san – to je Galerija automobila Srbije 2025 powered by AikLeasing. Više od 70 prestižnih modela čeka da ih probaš, od klasičnih SUV-ova i sportskih limuzina, do futurističkih električnih automobila koji pomeraju granice tehnologije.

Foto: Stefan Stojanović

Test vožnje nisu samo vožnja – to je prava avantura. Svaki automobil i motocikl ima svoju priču: snagu koja se oseća u svakom pritisku pedale, komfor koji te obavija, performanse koje te ostavljaju bez daha. Ljubitelji adrenalina mogu da probaju BMW X7. Motociklisti, spremite se! Yamaha Tracer 9GT, KTM 890 Adventure i Honda NX500 čekaju da vas povedu na adrenalinsku vožnju iz snova. Svaki motor i automobil donosi drugačije iskustvo – garantovano da ćete izaći sa osmehom i osećajem da ste upravo dotakli budućnost vožnje. Jer, svaki test vožnje je prilika da osetiš automobil i motor onako kako su zamišljeni – i da napustiš izložbu sa osmehom od uva do uva.

Foto: Stefan Stojanović

Na izložbi su prisutni brendovi koji postavljaju standarde i pomeraju granice: Audi, Toyota, Maserati, Changan, BYD, i još mnogi drugi. Tu su premijere koje se prvi put pojavljuju u Srbiji, specijalne ponude izlagača i ekskluzivne prilike za posetioce koji žele da budu korak ispred svih.

Foto: Stefan Stojanović

AikLeasing generalni je sponzor Galerije Automobila Srbije 2025 u organizaciji MONDO portala. AikLeasing je članica AikGroup, najbrže rastuće regionalne finansijske grupacije i iako najmlađi učesnik na lizing tržištu Srbije, brzo je stigla među vodeće lizing kompanije na tržištu zahvaljujući inovativnim rešenjima. Uvođenje digitalnog odobrenja zahteva za lizing i digitalnog potpisa ne samo da unapređuje dosadašnju praksu, već postavlja i nove standarde na tržištu.

Galerija je otvorena od 10 do 22h, ulaz je besplatan. Spremi se na deset dana adrenalinskog uživanja, luksuza i inovacija – i pronađi svog sledećeg saputnika na četiri ili dva točka.