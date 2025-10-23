Slušaj vest

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12.2 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

Pravo jesenje vreme biće u novembru Foto: Nebojša Mandić

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm višimm, a u Vojvodini će biti iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 60 mm.

Decembar blaži i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima koje će biti za 0,5 do 1,5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7.1 stepen - navodi se u sezonskoj prognozi i dodaje:

Decambar će biti blaži i prosečno vlažan Foto: Nenad Kostić

- Mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 56 mm.

Jaki mrazevi u januaru

Prema najavi RHMZ-a januar će biti prosečno hladan i vlažan mesec uz umerene poveremeno jake jutarnje mrazeve tokom treće dekade januara.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.4 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko -0.4. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.4 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 4.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

U trećoj dekadi januara jaki mrazevi Foto: Shutterstock

Smrzavaćemo se i u februaru

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će februar u većem delu Srbije biti blaži i prosečno vlažan, a u Vojvodini blaži i suvlji. U prvoj polovini meseca umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.5 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm nižim, a u Vojvodini biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 28 mm.

Mrazevi u martu

Hladno vreme i u februaru Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Prema najavi RHMZ-a mart će u većem delu Srbije biti blaži i prosečno vlažan, a u Zapadnoj Srbiji blaži i vlažnji. Mogući su slabi ili umereni jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.0 stepeni. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Zapadnoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 37 mm.

Slab mraz i u aprilu

April će u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Bačkoj topliji i suvlji. U prvoj dekadi meseca moguća pojava slabog do umerenog mraza.

Mogući mrazevi u aprilu Foto: RINA

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilu srednje minimalne temperature vazduha oko 10 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 20 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim, a u Bačkoj biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 50 mm.