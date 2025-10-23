U ovom periodu zime ćemo se smrzavati, biće jakih mrazeva! Detaljna prognoza do početka proleća: U aprilu šok
U Srbiji krajem ove nedelje stiže svežije vreme uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i objavio novu sezonsku prognozu do aprila naredne godine u kojoj najavljuju da će novembar u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini topliji i vlažniji mesec.
- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.2. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12.2 stepena - navodi RHMZ i dodaje:
- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm višimm, a u Vojvodini će biti iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 60 mm.
Decembar blaži i prosečno vlažan
- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima koje će biti za 0,5 do 1,5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7.1 stepen - navodi se u sezonskoj prognozi i dodaje:
- Mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 56 mm.
Jaki mrazevi u januaru
Prema najavi RHMZ-a januar će biti prosečno hladan i vlažan mesec uz umerene poveremeno jake jutarnje mrazeve tokom treće dekade januara.
- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.4 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko -0.4. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.4 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 4.2 stepena. Mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 48 mm.
Smrzavaćemo se i u februaru
Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da će februar u većem delu Srbije biti blaži i prosečno vlažan, a u Vojvodini blaži i suvlji. U prvoj polovini meseca umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi.
- Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.5 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:
- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm nižim, a u Vojvodini biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 28 mm.
Mrazevi u martu
Prema najavi RHMZ-a mart će u većem delu Srbije biti blaži i prosečno vlažan, a u Zapadnoj Srbiji blaži i vlažnji. Mogući su slabi ili umereni jutarnji mrazevi.
- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1.0 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.0 stepeni. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Zapadnoj Srbiji biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 37 mm.
Slab mraz i u aprilu
April će u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Bačkoj topliji i suvlji. U prvoj dekadi meseca moguća pojava slabog do umerenog mraza.
- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilu srednje minimalne temperature vazduha oko 10 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 20 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:
- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim, a u Bačkoj biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 50 mm.