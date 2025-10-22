Slušaj vest

Do kraja ove godine ostao nam je još samo jedan dan koji se praznuje neradno, a to je 11. novembar kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ovaj dan pada u utorak pa će verovatno neki zaposleni uz dodatni slobodan dan ili dan odmora u ponedeljak uspeti da spoje sa neradnim vikendom i naprave mini-odmor od četiri slobodna dana.

Inače, naredne godine imaćemo ukupno 14 neradnih dana.

Neradni dani u 2026. godini

U januaru ćemo imati tri neradna dana i to 1. i 2. januar koji padaju u četvrtak i petak, a nakon toga i 7. januar kada vernici pravoslavne veroispovesti proslavljaju Božić.

Odmah nakon toga u februaru nas čekaju čak tri neradna dana i to 15. 16. i 17. kada Srbija obeležava Dan državnosti Sretenje. Potom će pripadnici islamske veroispovesti neradno proslaviti petak 20. mart kada pada prvi dan Ramazanskog bajrama.

Neradni dani u 2026. Foto: Printscreen

U aprilu nas očekuju vaskršnji praznici, koji se takođe obeležavaju neradno pa će građani katoličke veroispovesti imati slobodno od 3. do 6. aprila, a pravoslavci od 10. do 13.

Takođe i početak maja je u znaku Praznika rada pa 1. i 2. maj koji padaju u petak i subotu su neradni.

Pripadnici islamske veroispovesti sredu 27. maj će proslaviti neradno, kada se obeležava prvi dan Kurbanskog bajrama.

Nakon toga slobodni dani padaju tek u novembru i to sreda 11. novembar kada se obeležava se Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Poslednji u nizu slobodnih dana je i 25. decembar kada se obeležava prvi dan Božića za sve pripadnike katoličke veroispovesti.

Od juna do septembra nema neradnih dana Foto: Printscreen

Ko ne radi za vreme državnih praznika

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji "ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno, predviđa zakon.

Ovaj propis, takođe, predviđa i za koga je obavezno da radi na neradne dane.

- Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu - stoji u ovom propisu.