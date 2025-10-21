Slušaj vest

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je dijalog o unapređenju statusa roditelj - negovatelj i održalo prvi sastanak u Palati Srbija, sa predstavnicima udruženja i roditeljima dece sa smetnjama u razvoju.

Sastanku su prisustvovali svi roditelji i predstavnici udruženja koji su se u prethodnom periodu obraćali Ministarstvu povodom ovog pitanja, čime je obezbeđen jednak i nediskriminatoran pristup svim zainteresovanim stranama.

Dijalog je protekao u otvorenoj, konstruktivnoj i partnerskoj atmosferi, uz jasno izraženu spremnost svih učesnika da zajedničkim radom doprinesu unapređenju položaja roditelj – negovatelj i definisanju sistemskih rešenja, koja će omogućiti što kvalitetniji i pravedniji zakonski okvir.

Sastanci sličnog formata održaće se i u drugim gradovima u Srbiji, kako bi dijalog bio sveobuhvatan i obuhvatio glasove roditelja i udruženja iz različitih delova zemlje.

Ministarstvo je takođe uputilo poziv i drugim relevantnim institucijama koje su učestvovale na sastanku, među kojima su Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Ministarstvo finansija, a planirano je i uključivanje predstavnika lokalnih samouprava.