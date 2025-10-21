Slušaj vest

Sajam automobila u Nišu po 16. put će biti održan u Hali Čair od 24. do 26. oktobra.

- Kao što je to rađeno i prethodnih godina i kao što su ljudi koji su organizovali ovaj sajam automobila već više puta dokazivali to da umeju, da mogu da okupe brendove koji u ovom trenutku jesu važni za naše sugrađane, brendove koji imaju najbolju prodaju, ali i brendove koji žele da se predstave prvi put na tržištu, tako da ćemo imati premijere i na ovom sajmu automobila - rekao je Dragoslav Pavlović, gradončelnik Niša:

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović sa čelnim ljudima Sajma automobila u Nišu Oliverom Paunovićem i Sašom Đorđevićem Foto: Niške vesti

- Kao što znate ove godine smo podelili sajmove i čestitke organizatoru za Sajam elektormobilnosti koji je održan pre par nedelja na istom mestu na kome će biti održan i sadašnji sajam, u našoj Hali Čair, jer je taj sajam pokazao da je budućnost u elektromobilnosti. Kao što sam tada govorio, ne samo o elektromobiliima, nego i o drugim vrstama vozila koja se kreću na elektični pogon, generalno, budućnost je u strujom napajanim vozilima i to će se tek u budućnosti pokazati.

Na Sajmu se očekuju i novi modeli vozila koja imaju motore sa unutrašnjim sagorevanjem.

- Takođe, ono što ćemo videti sada na sajmu vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, videćemo sigurno i nove brendove, jer kineski brendovi se ne razvijaju samo u smislu elektromobilnosti, oni imaju i svoje reprezente u smislu vozila koja se pokreću sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem i sigurno će tu biti lepih i novih modela - dodao je gradonačelnik.

U Srbiji se beleži rast prodaje automobila, što pokazuje da je tržište stabilno, a već sada kreće i proizvodnja novih Fiatovih vozila.

Gradonačelnik Dragoslav Pavlović na konferenciji povodom predstojećeg Sajma automobila u Nišu Foto: Niške vesti

- Danas sam saznao da i ove godine na teritoriji Republike Srbije se beleži rast prodaje novih automobila i to je jedan linearan rast koji iz godine u godinu pokazuje da je tržište kod nas generano stabilno, a znamo da u Republici Srbiji već sada kreće proizvodnja i novih modela automobila. To su modeli Fiatovih vozila. Čini mi se da će budućnost prodaje i proizvodnje automobila u Srbiji kako sada ima perspektivu, biti stabilna i u narednim godinama - istakao je Pavlović.

Sajam automobila u Nišu prvi put je organizovan pre 16 godina, a ove godine je za Niš novitet bio i prvi Sajam elektormobilnosti, koji je uspešno realizovan.

- Pre 16 godina je krenula sva ova priča i išli smo svake godine korak po korak. Ove godine smo malo iskoračili i kao što je gradonačelnik i rekao, pre dve nedelje smo imali i Sajam elektromobilnosti. Neka iskustva sa tog sajma su što se tiče i izlagača i nas organizatora da je sve bilo kako smo i planirali, da je bilo i neke realizacije, odnosno prodaje električnih automobila, a možemo da kažemo da je mnogo veće interesovanje bilo od očekivanog - rekao je Saša Đorđević, menadžer sajma.

Cena karte 300 dinara, grupna 200 Vrata Sajma će biti otvorena od 10 do 20 časova. Cena karte je 300 dinara, a za grupne posete koje podrazumevaju 10 i više osoba, cena će biti 200 dinara.

Saša Đorđević, menadžer Sajma automobila u Nišu Foto: Niške vesti

Na Sajmu automobila ove godine se očekuje i novi engleski brend INEOS koji će se predstaviti terenskim vozilom. Pored automobila koji će biti u Hali Čair, ispred će biti izloženi motori i kvadovi za sve one koji su ljubitelji takvih vozila.

- Mi naravno nastavljamo sa našom tradicionalnom pričom – 16. auto-moto fest ove godine po redu. Veliki broj premijera, veći broj niških premijera u odnosnu na prethodni sajam, biće ih negde oko dvadesetak. Što se tiče srpskih premijera, biće ih negde između 5 i 7. Imamo i nove brendove na sajmu, pored dilera automobila i prodavaca koji nas prate svih ovih godina unazad, jedan novi brend kog ću izdvojiti, engleski brend INEOS - kazao je Đorđević:

- On će se predstaviti sa jednim terenskim vozilom. Izlagači će, pored putničkog programa, predstaviti i komercijalni program na platou ispred Hale Čair. Pored toga biće i velika izložba motora i kvadova ispred Hale Čair jer je sve veće interesovanje za tu vrstu vožnje. Naravno, prateći program, kuće koje se bave auto kozmetikom, prodajom delova, biće tu i osiguravajuće kompanije i banke koje prate sve izlagače na samom sajmu.

Zbog želje da se u posetu uključi što veći broj škola, ovogodišnji Sajam će posetiti skoro sve srednje škole iz Niša.