Slušaj vest

Vest da je juče u Beogradu preminuo general Nebojša Pavković, i to samo dve nedelje nakon što je pušten da se leči u Srbiji, rastužila je srpsku javnost, naročito one koji pamte zasluge generala Pavkovića, pa i znatno mlađe koji su odrastali svedočeći nepravdi.

Ne možemo, a da se u ovoj situaciji ne zapitamo da li bi general Pavković imao šansu za izlečenje i duži život, da je ranije pušten da se leči u Srbiji i da li bi živeo duže da je imao obezbeđena osnovna ljudska prava.

Neljudskim uslovima bili su izloženi i drugi zatvorenici koji su na odsluženju kazne koju je odredio Haški tribunal. Krajem februara srpska javnost je ukazivala na to da loš tretman koji ima general Radovan Karadžić zbog neukazivanja lekarske pomoći, zbog čega mu je i život bio ugrožen.

1/6 Vidi galeriju RADOVAN KARADŽIĆ OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU! Hag saopštio konačnu presudu, iz galerije se čuli i zvižduci i aplauz! (VIDEO) Foto: EPA/Peter Dejong

Njegova ćerka Sonja Karadžić je za "Puls Srbije" na Kurir televiziji pričala o tretmanu koji dobija njen otac.

- Ništa se nije promenilo, imao je neke preglede, a rezultate nemamo. On se oseća nešto bolje, kako on kaže podnošljivo, a svako ko ga poznaje zna da on može jako puno da istrpi, ne samo fizičkog bola, već i mentalne torture. To njegovo podnošljivo bi za mnoge ljude bile krajnje nepodnošljivo. Svakako, malo je bolje, nego što je bio, ali je to daleko od dobrog - započela je Sonja, pa nastavila:

- Oni nisu sposobni da organizuju najobičniji ultrazvuk abdomena, kako bismo videli zašto je došlo do onih problema i nemilih događaja kakve smo imali nekoliko puta za ovo vreme dok je u Britaniji, kao što ne znamo ni kakve su posledice ostavila takva stanja. On osim zdravstvenih problema koji su očekivani u njegovim godinama, mnogo više ima funkcionalnih problema, a to su ograničenja i sankcije otkako je otišao tamo. Tu je ograničen kontakt sa porodicom, nemogućnost viđanja, prisluškivanje i snimanje razgovora sa pravnim savetnicima. Njemu se svako malo upada u sobu, oduzimaju stvari, uzeli su mu dušek, radnu stolicu, nisu mu dali dodatno neko svetlo.

Ćerka Radovana Karadžića za Kurir televiziju iznela detalje torture koju preživljava njen otac Izvor: Kurir televizija

Gosti u studiju Kurir televizije pričali o zaslugama generala Nebojše Pavkovića bili su Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje i Vinko Pandurević, pukovnik u penziji.

Foto: Kurir Televizija

Pandurević je podelio sa gledaocima Kurira po čemu će pamtiti generala Pavkovića:

- Ne poznajem ga neposredno iz profesionalnih odnosa i relacija jer smo se nalazili na različitim mestima i dužnostima, ali je značajna starosna granica i razlika bila, a ono što bolje poznajem jeste naš zajednički boravak u Hagu. Ta njegova ljudska strana, koja je mogla da se pokaže i jasno oceni u tom periodu, bila je i te kako dominantna i upečatljiva. Međutim, njegov profesionalni deo, način rada i razumevanja vojne struke i ratne veštine sam spoznao kroz dokumenta koje je posedovao dok je pisao knjige u Hagu. Svraćao sam kod njega u ćeliju, pa smo često diskutovali i razgovarali o raznim temama.

Drecun je pričao o tome da li je Hag dokazao krivicu Pavkovića ili je ovo samo nepravda:

- Ne postoji krivica dok se ne dokaže, može da se izmisli. Ja sam Pavkovića odlično poznavao, bio sam sa njim na Kosovu, tada smo kao ekipa RTS jedini slali borbene izveštaje. Najviše sam toga video kao pojedinac jer sam se svuda kretao gde su borbe. Tada sam video njegovu vojničku čast, plemenitu srpsku dušu. Meni je upečatljiv bio njegov odnos sa komandantnom korpusa, on se nije ponašao kao klasičan nadređeni, nije se drao, niti vikao, to je bio uigran tim sa punim poštovanjem.

Prof. Ivan Joksić je za našu televiziju prokomentarisao trenutak kada je Pavković pušten da se leči u Srbiji:

- Generalu nisu oprostili dve stvari, visok nivo patriotizma i popularnosti u narodu i vojsci, ali i veliko vojno umeće koje je porazilo NATO pakt. Živeo sam u Prizrenu i u koloni 1999. došao u uži deo Srbije, a tada sam imao priliku da vidim koliko je vojne tehnike u koloni sa nama odlazilo, svi su se čudili da NATO skoro ništa nije uništio. Zastrašujuće za svako pravo jeste činjenica da osuđenom čoveku razmatrate uslove za uslovni otpust, koje je odavno ispunio, a zahtevate od njega da prizna krivicu, iako je predmet rešen, on se nalazi u osuđeničkom statusu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

RADOVAN KARADŽIĆ U MUČNOM STANJU: