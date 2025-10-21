Slušaj vest

Da li ste spremni za novu kišu meteora? Orionidi, poznati po svojim brzim i sjajnim meteorima, dostići će vrhunac u noći između 22. i 23. oktobra. Ovaj nebeski događaj aktivan je od 2. oktobra do 12. novembra i posmatračima iz celog sveta, ali i iz Srbije, pruža priliku da uživaju u spektaklu iz sazvežđa Orion.

Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) opisuje ga kao „jednu od najlepših kiša meteora u godini“. Budući da je „pojava vezana za celu Zemlju kao planetu", podjednako će se videti sa cele njene površine, a samim tim i u Srbiji, potvrdili su za BBC na srpskom iz Astronomske opservatorije u Beogradu.

Ove godine uslovi za posmatranje Orionida su izuzetno povoljni. Mlad Mesec obezbediće tamno nebo, što će značajno poboljšati vidljivost meteora. Pod optimalnim uslovima, vedrim, tamnim nebom i minimalnim svetlosnim zagađenjem, posmatrači mogu očekivati do 20 meteora na sat u cik zore, piše na sajtu Astronomskog magazina.

Kiša meteora će biti vidljiva i iz Srbije Foto: Profimedia

Ostanite budni do 5.30 i uživajte u spektaklu

Radijant Orionida, tačka na nebu iz koje se čini da meteori potiču, izlazi na istoku pre ponoći i dostiže svoju najvišu tačku na nebu oko 5.30 ujutro. To čini rane jutarnje sate idealnim vremenom za posmatranje. Da biste u potpunosti uživali u ovom nebeskom prizoru, preporučuje se pronalaženje tamne lokacije i strpljivo čekanje jer će se meteori pojavljivati sporadično, ali će svaki blesak biti nagrada za čekanje.

Orionidi su ostaci Halejeve komete, koja za sobom ostavlja trag prašine i krhotina dok putuje kroz Sunčev sistem brzinom od oko 66 kilometara u sekundi. Svake godine kada Zemlja prođe kroz ovaj trag, sitne čestice ulaze u našu atmosferu velikom brzinom, sagorevaju i stvaraju svetlosne pruge koje nazivamo meteorima.

Posmatranje Orionida pruža jedinstvenu priliku da se povežemo sa ovim kosmičkim fenomenom i svedočimo delu istorije našeg Sunčevog sistema. Teleskop vam nije potreban, kad su uslovi povoljni, meteorska kiša može da se vidi i golim okom.

Vaše je samo da spremite spisak želja i ostanete budni, prvo da biste ih zamislili, a želimo vam i da vam se ostvare.