Sećate li se Aleksandra Regnera, jednog od pobednika prošlonedeljnog kviza "Potera"?! Simpatični student i gitarista u duši, podelio je u kvizu svoju priču o "pozajmljenoj gitari" i namerama da jednog dana kupi ovaj instrument.

Njegova priča razgalila je publiku, pa su se društvene mreže usijale od komentara velikodušnih ljudi koji su želeli da organizuju prikupljanje sredstava kako bi se Aleksandru kupila gitara.

Simpatični student podelio je u kvizu svoju priču o "pozajmljenoj gitari" Foto: Instagram Printscreen/potera_adrenalin

"Kako stojite sa instrumentom?! Imate li omiljeni?", upitao je Aleksandra voditelj "Potere" Jovan Memedović.

"Prijatelj mi je pozajmio gitaru, planiram da mu je vratim uskoro", rekao je Aleksandar skromno izazvavši simpatije publike.

"Dajte račun da kupimo dečku gitaru i pojačalo i solo i bas gitaru i akustičnu", glasio je samo jedan od komentara, dok se druga korisnica nadovezala:

"Nikada nisam više poželela da neko ima svoju gitaru".

Međutim, to nije sve, jedan od gledalaca, Jovan Bjedov, je kontaktirao produkciju kviza u želji da Aleksandru pokloni gitaru.

Ubrzo je organizovano njihovo upoznavanje, a Jovan je lično predao gitaru Aleksandru.

Emotivan snimak njihovog susreta objavljen je na Instagram stranici "potera_adrenalin".

Jovanje kontaktirao produkciju kviza u želji da Aleksandru pokloni gitaru Foto: Instagram Printscreen potera_adrenalin

Jovan je tom prilikom poručio:

"Glavni motiv za ovo je to što sam prepoznao Aleksandra kao ambicioznog dečka i nadam se da će ova gitara da mu pomogne", te obraćajući se mladom pobedniku Potere dodao: "Na tebi je da vežbaš, da budeš takav kakav jesi i da veruješ u sebe".

Podsetimo, Aleksandar je prošlog ponedeljka sa svojim timom pobedio Tragača Milana Bukvića, koji je tom prilikom izrazio divljenje prema činjenici da Aleksandar istovremeno studira i radi.