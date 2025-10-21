Slušaj vest

Sastanak je održan juče, i trajao je četiri sata, a ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je detaljno objasnila o čemu je razgovarano.

- Ja duboko verujem da mi ne možemo da pravimo zakon o roditeljima-negovateljima bez samih roditelja. Svi koji su se ikada obratili ministarstvu su pozvani na sastanak. To su majke čija deca nisu u mogućnosti da se staraju o sebi. A moram da kažem nisu bile samo mame, bili su i očevi - kazala je ona.

Ministarka Stamenkovski je istakla da je to bio verovatno jedan od najtežih sastnaka kom je prisustvovala od kako se bavi ovim poslom.

- Verzija koja se našla pred narodnim poslanicima nije verzija koja je rešila njihov status. Zato što se time politički manipuliše. To su ti takozvani "mamci" gde se nešto plasira, moleći Boga da te neko odbije. Juče nama politička pitanja nisu bila tema, partijski interesi nisu bili tema. Razgovarali smo o njihovom položaju i zaključili smo da brojne stvari jesu regulisane, ali da se u praksi ne sprovode. Moramo da prodrmamo sistem - kazala je ona.

Dodala je da će narednih sedam dana roditelji-negovatelji poslati sve svoje predloge - sistematizovane i objedinjene.