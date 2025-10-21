VELIKI ŠKOLSKI ČAS: U Kragujevcu obeležen Dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i streljanje đaka u Šumaricama
Premijer je istakao da je oktobar 1941. godine zauvek obeležio istoriju Srbije, jer su tada ugašeni životi dece, radnika, učitelja, očeva i majki, nevinih duša čija je jedina krivica bila ljubav prema slobodi i svom gradu.
„Danas stojimo u Kragujevcu, na mestu gde je tuga postala deo našeg nacionalnog pamćenja. Kao čovek i kao roditelj ne mogu da ostanem ravnodušan pred tim mestom tišine i bola. Svaki put kada čujem imena đaka i građana koji su streljani, setim se koliko je krhka sloboda, a koliko dragocen mir“, poručio je premijer Srbije.
Prema njegovim rečima, obaveza je svih da nikada ne zaboravimo i da učimo decu da mržnja ne donosi pobedu, već samo patnju, i da se bore za Srbiju u kojoj se pamti, ali i prašta, za zemlju u kojoj se gradi život, a tuđi ne ruši.
„Večni mir i poštovanje svim nevinim žrtvama Kragujevca. Srbija pamti. Srbija ćuti, ali nikada ne zaboravlja“, naglasio je Macut.
