Slušaj vest

Kako se bliži 11. novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu i poslednji neradni dan u ovoj godini mnogi građani već planiraju kratko jesenje putovanje. Zanimanje za evropske metropole raste, a povoljne cene aranžmana dodatno mame turiste da iskoriste predstojeći mini-odmor.

Skoro mesec dana pre državnog praznika, domaći turisti sve češće zaviruju u ponude turističkih agencija u potrazi za jesenjim aranžmanima. Letovi i paket-putovanja do popularnih evropskih destinacija, poput Budimpešte ili Sarajeva mogu se pronaći od pedesetak evra pa naviše. Mnogi planiraju da produže vikend i spoje ga sa utorkom, 11. novembrom, stvarajući idealnu priliku za kratko, ali osvežavajuće putovanje preko grane.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Juta, kaže za Kurir da su ovogodišnje ponude skuplje u proseku za 10 odsto u odnosu na prethodnu jesen.

Mnogi građani se raspituju za cene jesenjih aranžmana Foto: EPA/ Michael Reynolds

- Poskupljenje je opravdano zbog rasta cena goriva, hotelskog smeštaja, hrane, poreza. I dalje su za jesenja putovanja najpopularniji evropski gradovi i gradovi u komšiluku počev od Sofije, Temišvara, Budimpešte, Sarajeva, Trebinja, Ohrida, zatim Istanbul, severna Italija... Putovanja se uglavnom organizuju sa autobuskim prevozom, na dva i više dana i cena se u zavisnosti od destinacije kreće od 70 do 250 evra - navodi Seničić i dodaje da postoji i veliki broj ponuda avionskih aranžmana za evropske gradove zbog velikog broja direktnih letova:

- Turistički radnici kažu da interesovanja ima, ali da će možda ljudima potencijalni problem predstavljati nova pravila ulaska u zemlje Evropske unije zbog unođenja EES sistema. Zbog toga se mnogi ljudi raspituju pre svega za Tursku, Severnu Makedoniju, Bosnu, ali svakako očekujemo veliku potražnju.

Aleksandar Seničić kaže da se cene jesenjih putovanja kreću već od 70 evra Foto: Kurir Televizija

Povoljne ponude

Kurir je među agencijskim ponudama pronašao jeftinije varijante i destinacije koje se kreću već od 53 evra po osobi koliko košta putovanje u Sarajevo i Mostar sa jednim noćenjem u hotelu. Povoljni odlazak na trodnevni odmor na Ohrid autobusom sa jednim noćenjem iznosi već od 65 evra po osobi, dok je Temišvar skuplji za četiri evra. Putovanja od stotinak evra i naviše rezervisana su za destinacije poput Budimpešte i Riminija gde dve noći sa prevozom koštaju od 119 evra, a za deset evra je skuplja Toskana od tri noći i šest dana boravka za šta je potrebno iskeširati 129 evra.

Cene avio-aranžmana

Među skupljim aranžmanima je Rim gde tri noći u hotelu odnosno šest dana košta od 219 evra, dok je odlazak avionom duplo skuplji i iznosi 519 evra za pet dana. Onaj ko bi hteo u Istanbul autobusom na tri noći odnosno šest dana treba da iskešira od 140 evra pa naviše, dok let i četiri noći u hotelu iznose 400 evra pa nagore. Među skupljim putovanjima avionom je svakako Pariz koji košta od 700 evra za pet dana i Madrid gde četiri noći i avionska karta iznose 765 evra.

Ne zaboravite novi sistem na granicama

1/18 Vidi galeriju Nova pravila za prelazak preko granice - EES Bajakovo Foto: Marko Karović

U Evropskoj uniji od 12. oktobra počela je primena novog Entry/Exit Systema (EES) - elektronskog sistema evidencije ulazaka i izlazaka stranih državljana iz šengenskog prostora. U početnoj fazi primenjivaće se po dva sata u svakoj od dve smene od po 12 sati, dakle ukupno četiri sata dnevno. Svakog narednog meseca, vreme rada sistema će se produžavati za dodatna dva sata, sve dok se ne dostigne puna operativnost, što je planirano za 10. april 2026. godine. Tokom prelaznog perioda, i dalje će se stavljati pečati u pasoše. Predviđene su posebne EES trake za ulazak i izlazak, prvenstveno za putnike iz trećih zemalja na koje se sistem odnosi. Ipak, u vreme većih gužvi i opterećenja, sistem će se koristiti na svim trakama.

Cenovnik jesenje ponude aranžmana Grad Broj dana Prevoz Cena

Sarajevo - Mostar 1 noć, 3 dana autobus od 53

Mostar - Sarajevo - Dubrovnik 1 noć, 4 dana autobus od 59

Ohrid 1 noć, 3 dana autobus od 65

Temišvar 1 noć, 3 dana autobus od 69

Istra, Slovensko primorje 1 noć, 3 dana autobus od 94

Budimpešta 2 noći, 5 dana autobus 119

Rimini 2 noći, 5 dana autobus od 119

Toskana 3 noći, 6 dana autobus od 129

Istanbul 3 noći, 6 dana autobus od 139

Prag 3 noći, 6 dana autobus od 139

Milano 2 noći, 5 dana autobus od 139

Atina 3 noći, 6 dana autobus od 169

Rim 3 noći, 6 dana autobus od 219

Lisabon 4 noći avion 699

Rim 5 dana avion 519

Pariz 5 noći avion 699

Madrid 4 noći avion 765