Kuća koja je na prodaju ima 180 kvadrata, a uz nju ide i veliki plac i pomoćni objekti.

Slušaj vest

Dok se cene stanova i kuća u gradovima penju do neslućenih visina, na severu Bačke, u mirnom, pitomom Horgošu, u opštini Kanjiža, pojavila se ponuda koja zvuči gotovo neverovatno. Kuća od 181 kvadratni metar sa velikim placem od 12 ari prodaje se za svega 7.000 evra!

To praktično znači da za cenu polovnog automobila, u Horgošu možete kupiti porodičnu kuću u samom centru sela, svega 300 metara od škole, sa priključenom gradskom vodom i strujom, i dodatnim pomoćnim objektima u dvorištu.

Kuća se nalazi na svega 300 metara od škole. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Potrebna adaptacija, ali odlična prilika

Iako kuća trenutno nije useljiva i potrebna joj je adaptacija, reč je o objektu sa velikim potencijalom - idealnom za one koji žele da se skuće, započnu mirniji život na selu ili da investiraju u vikendicu, porodično imanje, pa čak i mali biznis.

Plac od 1.200 kvadrata pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, radionicu ili drvene bungalove za turiste - što sve više postaje trend u vojvođanskim selima.

Mir, tišina, čist vazduh

Kući je potrebna adaptacija, ali ima veliki plac sa pomoćnim objektima. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Dok gradske gužve, buka i skupi kvadrati postaju svakodnevica, sve više ljudi traži upravo ono što selo nudi - mir, prirodu i prostor.

Horgoš, smešten uz granicu sa Mađarskom, ima odličan položaj - do Subotice se stiže za oko 20 minuta, a do Kanjiže za svega deset.

Mesto je poznato po mirnom životu, vrednim ljudima, prostranim dvorištima i pristupačnim cenama nekretnina. Uz to, dostupni su osnovna škola, pošta, prodavnice, ambulanta i sve što je potrebno za svakodnevni život.

Ponuda koja se retko viđa

Za 7.000 evra u Horgošu se može započeti novi život. Foto: Fejsbuk Printscreen/Jeftine kuće

Za 7.000 evra - koliko otprilike košta polovini automobil - u Horgošu se može započeti potpuno novi život, okružen zelenilom, prostorom i tišinom.

U vremenima kada kvadrat u Beogradu ili Novom Sadu prelazi 2.000 evra, ovakva ponuda deluje gotovo neverovatno.