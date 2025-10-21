Slušaj vest

Hidradenitis supurativa je jedno od najtežih hroničnih dermatoloških oboljenja koje pogađa pretežno mlade ljude i dovodi do intenzivnog bola, fizičkih ograničenja i društvene izolacije. Pacijenti često čekaju i čitav niz godina na tačnu dijagnozu, a inovativne terapije koje bi im značajno poboljšale život i dalje nisu dostupne o trošku zdravstvenog osiguranja.

Prof. dr med. Kristos Zubulis je za "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji pričao o dermatološkim oboljenjima i lečenju:

- 20 godina kasnije, postoje brojni terapijski pristupi. Obično se svode na kombinaciju medikamenata i hirurgije u zavisnosti od težine bolesti. Danas znamo da je cela koža pacijenta bolesna, ne samo određene regije. Zato je neophodno na vreme početi sistemsku terapiju. Danas pacijenti već dolaze sa ožiljcima, pa je potrebno smanjiti inflamaciju pa tek onda reagovati hirurški. Ako pacijent samo dva puta u šest meseci na pregibima kao što su pazušne jame, genitalna regija ili prepone, primeti promene ili upaljenu kožu, velika je šansa da je to upravo hidradenitis.

EVROPSKI DERMATOLOG U BEOGRADU: Nova rešenja za dermatološka oboljenje! Izvor: Kurir televizija

Evropske smernice koje se prate širom sveta sada postoje, pa ukoliko pacijent ima umerenu do tešku bolest, neophodna je sistemska terapija koja se sprovodi primenom bioloških lekova.

- Da bi se uključio biološki lek, neophodno je da klasična terapija ne bude uspešna, a pod tom terapijom se smatra primena antibiotika. Potvrđeno je da korišćenjem antibiotika kod umereno teških pacijenata poboljšanje u lečenju je samo 50%, što nije dovoljno, te se bez biološkog tretmana on i dalje smatra teškim pacijentom.

