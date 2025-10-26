Slušaj vest

Opštinski sud u Bjelovaru doneo je presudu protiv 59-godišnjeg V.Š. zbog ekonomskog nasilja u porodici, prekršaja koji spada pod Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

Kako javlja Bjelovarlive, prema presudi, V.Š. je 6. septembra 2024. godine, u jutarnjim satima, došao u kuću u kojoj žive njegov sin, snaja i njihovo petoro maloletne dece, te od snaje zatražio da se isele. Uz to, isključio im je električnu energiju i zatvorio dovod vode, čime im je, kako navodi sud, uskratio osnovne uslove za život i brigu o deci.

- Na taj je način onemogućio funkcioniranje zajedničkog domaćinstva - stoji u obrazloženju presude.

Radijator Foto: Thinkstock

Za počinjeni prekršaj, sud mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 550 evra. Na sudu se V.Š. branio tvrdnjom da je samo štitio svoju imovinu.

- Kuću su koristili bez mog pristanka, nisu plaćali režije i prouzrokovali su znatnu materijalnu štetu. Još u avgustu sam ih pismeno zamolio da se isele i dao im rok od mesec dana. Upozorio sam ih da ću, ako to ne učine, isključiti struju i vodu. Nisam smatrao da time činim nasilje, već sam samo pokušao zaštititi svoju imovinu - izjavio je pred sudom.