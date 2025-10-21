Slušaj vest

Atlantic Grupa, u sklopu koje u Srbiji posluju kompanije Štark, Grand kafa, Atlantic Brands i Bakina tajna, pokazala je izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima zbog čega joj je na svečanosti u Zagrebu dodeljen sertifikat Above and Beyond, još jedno priznanje da je Grupa postigla najviši nivo kvaliteta u oblasti ljudskih potencijala.

Sertifikat dodeljuje SELECTIO grupa, koja je specijalizovana za savetovanje u ljudskim potencijalima, a ovim sertifikatom je Atlantic takođe potvrdio svoje mesto među 10 odsto najboljih Employer Partner poslodavaca.

Atlantic je postigao uspeh u četiri od ukupno pet kategorija, i to u kategorijama: Impact (uticaj), Satisfaction (zadovoljstvo), Innovation (inovativnost) i Future (budućnost), gde su zaposleni visoko ocenili zadovoljstvo procesima u kompaniji. Prosečan indeks angažovanosti iznosi 87 %, dok čak 91 % zaposlenih izražava zadovoljstvo ravnotežom između privatnog i poslovnog života, kao i timskom kohezijom i međuljudskim odnosima.

„Ponosni smo što i ovi rezultati potvrđuju da naši zaposleni rade u stimulativnom i podržavajućem okruženju koje podstiče dobrobit i saradnju. Održavanje angažovanosti i zadovoljstva zaposlenih danas pretpostavlja više od dobre plate i benefita. Zaposleni žele da osećaju poštovanje i poverenje, da rade u bezbednom okruženju, s dobrim mogućnostima za učenje i razvoj, a ovo priznanje je potvrda da im Atlantic pruža baš to. Zaposleni su stub naše kompanije, kontinuirano ulažemo u njihov razvoj i nudimo razne kurseve, jer verujemo da je uspešno upravljanje znanjem, prvi korak prema održivom poslovanju“, naglasila je Mojca Domiter, potpredsednica Grupe za ljudske potencijale i kulturu.

Foto: Atlantic Grupa

Pored toga, u kategoriji Talenti, naslednici i ključni zaposleni, kompanija je ostvarila rezultat od 100 %, zahvaljujući jasno definisanim planovima razvoja karijere i sistematskom radu na prepoznavanju i razvoju talenata unutar kompanije. Regretted turnover, odnosno odlazak ključnih zaposlenih iz kompanije iznosi samo 1.4 % , dok je prosek u drugim kompanijama veći od 5 %. Pored toga, u Atlanticu se velika pažnja posvećuje kontinuiranom obrazovanju zaposlenih i njihovom razvoju, pa je u obrazovanje po zaposlenom uloženo 661 eura, odnosno održano je 46 sati edukacija po zaposlenom, uz obezbeđenje 30 različitih benefita za zaposlene.