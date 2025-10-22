Ministarka Lazarević o kaznama za trgovce koji nisu poštovali uredbu o smanjenju cena

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević poručila je danas nakon sastanka sa proizvođačima i dobavljačima da kompanije i dalje trpe pritiske pojedinih trgovinskih lanaca zbog primene uredbe o ograničenju trgovačkih marži, te naglasila da će država odlučno reagovati i zaštititi njihova prava.

Država odlučna u sprovođenju uredbe o ograničenju marži Foto: Ministarstvo trgovine

- Ne bih u ovom trenutku navodila konkretne trgovinske lance, ali problemi koji su zabeleženi u prethodnom periodu, nažalost, i dalje su prisutni. Ministarstvo preduzima sve potrebne korake kako bi se obezbedila puna primena uredbe o ograničenju trgovačkih marži i rabata, što je bila jedna od ključnih tema današnjeg sastanka - izjavila je Lazarević nakon sastanka u Privrednoj komori Srbije, koji je, kako je saopštilo Ministarstvo, trajao više od dva sata zbog velikog odziva privrednika.

Ona je naglasila da je sastanak bio izuzetno uspešan i posećen, te da su na njemu učestvovali dobavljači trgovinskih lanaca iz segmenta malih, srednjih i velikih preduzeća.

Dodala je da će u narednim danima razgovarati i sa predstavnicima trgovinskih lanaca kako bi čuli i njihovu stranu, jer je cilj, kako je istakla, uspešno sprovođenje uredbe.

Lazarevićeva je najavila i donošenje Zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi, koji će trajno zabraniti ili značajno ograničiti mogućnost primene određenih praksi prepoznatih kao nepoštene.

Te prakse, prema njenim rečima, predstavljale su ozbiljan teret i finansijski udar naročito za male i srednje dobavljače.

Pale potrošačke cene u septembru 2025. Foto: Shutterstock

- To je, naravno, uticalo i na njihovu profitabilnost i na mogućnost opstanka u prodajnim sistemima velikih trgovinskih lanaca. Nama je važan dijalog i želimo da širimo mrežu kontakata sa kompanijama, jer želimo da oni budu aktivno uključeni u izradu zakona. Tako ćemo obezbediti da njegova primena bude što uspešnija, ali i da uredba, koja važi do 1. marta sledeće godine, daje najbolje rezultate. U međuvremenu ćemo rešavati i tekuće probleme, jer pritisci se i dalje nastavljaju. Dobavljači su danas otvoreno podelili svoja iskustva, što je za nas izuzetno važno kako bismo mogli da planiramo dalje korake, uključujući i kontrole - naglasila je ministarka.

Na pitanje da li kompanije koje nisu bile prisutne na sastanku mogu da se obrate Ministarstvu zbog problema sa trgovinskim lancima, Lazarevićeva je odgovorila da su vrata ministarstva uvek otvorena za sve.

Na sastanku učestvovali dobavljači trgovinskih lanaca iz segmenta malih, srednjih i velikih preduzeća. Foto: Ministarstvo trgovine

- Stalno dobijamo informacije sa terena o tome šta se dešava, a u narednim danima održaćemo i sastanke sa predstavnicima kompanija iz pojedinih sektora. Otvoreni smo i za one koji danas nisu učestvovali. Prema našim podacima, prisustvovalo je više od 50 kompanija, oko 100 učesnika sa strane dobavljača. Naravno, broj dobavljača trgovinskih lanaca je mnogo veći, pa smo spremni i za direktne, pojedinačne razgovore "jedan na jedan". Na taj način možemo neposredno da dođemo do informacija i predloga za rešavanje problema sa kojima se oni suočavaju, što će nam olakšati dalje sprovođenje uredbe i pripremu zakona koji ćemo usvojiti u narednom periodu - rekla je Lazarević.