Procenjuje se da svaki peti par u Srbiji ima problem sa začećem. U samo 10 do 20 odsto slučajeva, uzrok steriliteta ili infertiliteta je nepoznat.

Iako živimo na prostorima gde se pre bilo kakve dijagnoze odgovornost traži u ženi, procenti pokazuju da su muškarci i žene ravnopravni kada je reč o uzrocima naplodnosti.

Gost emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, a koji je pričao o ovom problemu, bio je dr Aleksandar Milošević, urolog.

Milošević je odgonetnuo kako smo od vodeće nacije po pitanju zdravlja došli do sve učestalijeg problema sa začećem:

- Mi zaboravljamo naše poreklo, pračovek, naš otac i majka, oni su totalno drugačije živeli. Dakle, sama civilizacije donosi razne promene. Sa jedne strane, udobnost života nas odvlači od svega toga. Zamislite život bez struje, noću se spava, a danju lovi po čistom vazduhu zdravu hranu bez pesticida i hormona koji su dodati. Danas čovek ne samo da ne ide na pijacu, već naručuje, a to je hrana puna aditiva, da bi je bilo za sve, a to je izuzetno nezdravo. Kontrola hrane je vrlo bitna za svakog čoveka.

Milošević je nastavio da poredi današnjeg čoveka sa precima:

- On je imao po osmoro, desetoro dece, iz više razloga, a među njima je nagon za produženje vrste, odnosno života. Tada nije bilo medicine koja leči razne bolesti, pa je i smrtnost bila ogromna, ali zdravlje je bilo bolje, selekcija je bila prirodna. Tamo je poglavica bio onaj koji je fizički najspremniji, pa je bio i uzor, a oni loši su ostajali i crtali po pećini, ali svi su se razmnožavali.

