Studenti upisani na budžet sa manjim brojem ostvarenih ESPB bodova od 48, mogu kao i ostali budžetski studenti da konkurišu za smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarada pod istim uslovima kao i ostali studenti koji se finansiraju iz budžeta. Takođe, mogu konkurisati za kredite pod istim kriterijumima, a koje predviđa Zakon o učeničkom i studentskom standardu, važeći pravilnici i objavljeni konkursi, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi

Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija. O bližim uslovima i ko se može prijaviti na konkurs za dobijanje studentske stipendije ili kredita možete pronaći na ovom linku.

Uslov za dobijanje studentske stipendije su položeni svi ispiti iz prethodne godine i ostvarena prosečna ocena od najmanje 9 (devet).

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 1. novembra do 1. decembra 2025. godine i biće dostupan na adresi https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs.

Ko ima pravo

Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.