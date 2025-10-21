Slušaj vest

Kompanija Wireless Media Group, u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Evropskom mrežom preduzetništva organizuje konferenciju „ESG Perspektive". Konferencija će biti održana sutra, 22. oktobra, u prostorijama Privredne komore Srbije s početkom od 9 i 30.

Konferencija „ESG Perspektive“ predstavlja priliku da se predstavnici domaće privrede, institucija i međunarodnih partnera povežu, razmene iskustva i razgovaraju o najboljim praksama koje mogu doprineti bržem usklađivanju s globalnim ESG trendovima i uspešnijem pristupu međunarodnim tržištima.

Gošća "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koja je detaljnije pričala o ovoj konferenciji bila je Anita Mikulić, menadžerka korporativnih komunikacija WMG.

KAKO DOMAĆA PREDUZEĆA MOGU DA PRATE GLOBALNE TRENDOVE? Izvor: Kurir televizija

Mikulić je pričala kako će ova konferencija da utiče na poboljšanje poslovanja:

- ESG samo po sebi znači životna sredina, društvena odgovornost i neko odgovorno upravljanje. ESG sam po sebi predstavlja okvir na osnovu kojeg kompanije posluju na jedan odgovoran način. Ova konferencija je izuzetno bitna jer spaja predstavnike privrede, finansijskih institucija, međunarodnih organizacija i regulatornih tela. Oni će sutra kroz dijaloge i diskusiju da dođu do određenih rešenja. Verujem da u budućnosti uspeh kompanije neće da se meri samo profitom, već i time na koji način kompanija koristi resurse, kako se ophodi prema prirodi i kako upravlja ljudima.

Mirkulić se osvrnula na značaj ove konferencije:

- WMG zapravo uvek uzima najbolje prakse iz Evrope, ali i sveta. ESG je izuzetno bitan i ono što je bitno jeste da nije samo regulatorna obaveza, već i prilika za sve kompanije, investicije, ali i za lakši izlazak na međunarodno tržište. Takođe, tu su poverenje partnera i korisnika, koji se povećavaju ukoliko kompanija posluje sa ESG standardima. Sutrašnja konferencija će obuhvatiti dva panela, nekoliko prezentacija, a poseban fokus će biti na održivom transportu i e-mobilnosti.

Mirkulić je za kraj rekla u čemu se ogleda društvena odgovornost:

- U našoj kompaniji to se ogleda u mnogo čemu, to je princip po kome se zasniva strategija ove kompanije. Ono na šta smo posebno ponosni i u prilog ovome, govori projekat Zasadi drvo, koju je naša kompanija pokrenula 2019. godine. Nakon šest godina, u martu ove godine, simbolično na Svetski dan šume smo posadili milionitu sadnicu.

