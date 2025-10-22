Slušaj vest

Naiđu tako prazne noći... Tražiš po sobi zaostale tragove, pogledaš mesto gde je voleo da sedi, čuješ mu glas... Stvarnost te nemilosrdno ošine. Zaplačeš... Nasloniš glavu na prozor i prošapućeš "nedostaješ". Bol je sve veći, on nije više tu, ali je uvek sa nama, uvek je prisutan!

Ovako tihim, slomljenim glasom za Kurir priča Tatjana Vasković, majka desetogodišnjeg Nenada Neše Vaskovića, koji je pre tačno pola godine izgubio bitku sa meningokoknom sepsom - retkom, ali izuzetno agresivnom bakterijskom infekcijom krvi.

Mali Neša je preminuo 22. aprila. Foto: Privatna Arhiva

U subotu je na Novom bežanijskom groblju održan šestomesečni pomen dečaku čija je smrt potresla Srbiju.

Oko šezdeset ljudi - rodbina, drugari iz škole, učitelj i komšije - okupilo se da zapali sveću i pomoli se za dete koje je zračilo toplinom i vedrinom.

Postavljen je i spomenik. Od kamena je izrezano srce koje je puklo - s jedne strane Nešino ime i fotografija, s druge majčino.

Od kamena je izrezano srce koje je puklo. Foto: Privatna arhiva

U nebo su u subotu poleteli beli i plavi baloni, simboli nevinosti, ljubavi koja ne prestaje i nezaborava.

- Svaki ulazak u kuću je težak jer znam da ga neću videti. Svaka noć je sve teža. Čak i spomenik na grobu... Bio je samo krst, a sad ima i njegova slika. Kad vidim njegovu sliku, još mi je teže - kaže Tatajana s pogledom u prazninu.

Na pomenu su bili i Nešini drugari i učitelj. Foto: Privatna arhiva

- Šest meseci je prošlo, a kao da je juče bilo - dodaje uz dubok uzdah Nešin otac Dragan:

- I dalje ne mogu da verujem da ga nema. To je bol koji ne prolazi...

Dragan je posle nezamislivog gubitka odlučio da svoju bol pretoči u inicijativu za promene - da pokrene usvajanje Nešinog zakona, kojim bi se povećala svest o ovoj bolesti i dostupnost vakcine protiv meningokoka.

- Želimo da roditelji znaju da ova bakterija postoji, da može biti kobna, ali i da postoji vakcina. Trenutno se daje samo određenim kategorijama, a mi želimo da bude dostupna svima koji žele da zaštite svoje dete. To neće vratiti našeg Nešu, ali može spasti drugu decu. Samo dragi bog zna zašto njega više nema, ali možda on može spasiti druge - poručuje Dragan.

Neša je preminuo 22. aprila. Samo dan ranije dobio je temperaturu oko 39. Povraćao je u toku noći, ali nije imao druge simptome. Sledećeg dana između prstiju na šaci mu se pojavila modrica. Roditelji su ga odveli u dom zdravlja, pa u "Tiršovu".