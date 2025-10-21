Slušaj vest

Na trinaestoj redovnoj i izbornoj sednici Skupštine Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, održanoj u subotu, 18. oktobra, u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske, obeležena je protekla godina rada Udruženja, borbe za istinu o stradanju žena u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Tom prilikom je Jovani Grgurević, autorki i voditeljki emisije „Ni 5 ni 6“ Kurir televizije, uručena zahvalnica i plaketa za pomoć tamošnjim ženama u borbi za status učesnica rata (za žene logorašice) izmenom zakona po kom i one uživaju prava kao i borci. Zahvalnica dolazi zbog činjenice da su gostovanjem u emisijama „Ni 5 ni 6“ žene BiH koje su rat provele u logorima postale vidljivije za javnost i za vlasti Republike Srpske, što je rezultiralo izmenama u zakonu i ostvarivanjem prava za koja su se borile.

Ovo nije prva nagrada i veliko priznanje Jovani Grgurević za borbu za istinu. Ona je od septembra 2021. godine nosilac Vojne spomenice pripadnika 549. motorizovane brigade. Ova nagrada predstavlja posebnu čast jer je dodeljena neznatnom broju žena. Odluku o njenoj dodeli Jovani Grgurević inicirao je lično pokojni general Božidar Delić, ratni komandant ove brigade, i udruženje 549. motorizovane brigade “Car Dušan Silni”. Spomenica je dodeljena porodicama palih boraca, kako bi im se simbolično odužili, a javnost podsetili na to da su oni za odbranu otadžbine položili najveću žrtvu - svoj život. Jovani je ova spomenica u crvenoj boji pripala zbog kontinuiranog bavljenja ovom temom, iskrene borbe za istinu, kao i povećanja vidljivosti palih boraca u medijima, njihovih zasluga i žrtava podnetih za svoj narod i otadžbinu.

Emisija „Ni 5 ni 6“, koju svakog radnog dana emitujemo na Kurir televiziji od 16 časova, otvara bitne društvene teme i iznosi ih pred javnost. Uz relevantne sagovornike, Jovana Grgurević otvara teme koje se tiču svakodnevnih problema običnog čoveka, pokušavajući da pronađe put do njihovog rešenja. Gosti koji dolaze u emisiju su tu zbog svog iskustva koje se tiče same teme ili zato što ih je za to kvalifikovala njihova ekspertiza. Jedna od njih je bila i Božica Živković Rajilić, predsednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.