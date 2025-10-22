Slušaj vest

Opština Čajetina u saradnji sa KJP „Zlatibor“, JP „Srbijašume“ i Parkom prirode „Zlatibor” realizovali su još jednu veliku i značajnu ekološku akciju – pošumljavanje na lokaciji Bregovi, gde je zasađeno 2.000 sadnica crnog bora.

- Ova masovna sadnja predstavlja snažan korak ka očuvanju Zlatibora, doprinoseći ne samo povećanju zelenih površina, već i unapređenju kvaliteta životne sredine i dugoročne zaštite prirodnih resursa – kaže Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina.

Novozasađena borova šuma imaće važnu zaštitnu ulogu – služiće kao vetrozaštitni pojas, sprečavajući eroziju i čuvajući zemljište od uticaja klimatskih promena. Akciji su se priključili i brojni predstavnici javnih ustanova i preduzeća, zajednički šaljući snažnu poruku o važnosti odgovornosti prema prirodi.

- Zaštita životne sredine jedan je od prioritetnih zadataka lokalne samouprave. U prethodne dve godine, u saradnji sa javnim preduzećima, posađeno je više od 10.000 sadnica crnog bora, platana, breze i drugih vrsta drveća. Iako su se u poslednjem periodu pojavljivale neistinite tvrdnje u delu javnosti da se na Zlatiboru uništava priroda, ovakvi primeri govore suprotno — mi kontinuirano ulažemo u očuvanje i unapređenje prirodnog okruženja. Sa tim ćemo i nastaviti, jer verujemo da se najbolje odgovara na neistine upravo delima, a ne rečima – rekao je Stamatović.

Dodao je da je ovo samo jedna u nizu akcija opštine Čajetina koja se sprovodi u okviru šire strategije ekološke zaštite.