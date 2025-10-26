Slušaj vest

Video snimak nastao u jednom restoranu u Starčevu kod Pančeva prikazao je "običaj" za koji mnogi danas nisu čuli - kum ne sme pri odlasku da dodirne zemlju nego preko stolica koje se pred njim stalno smenjuju.

Ipak, još se praktikuje u nekim delovima Srbije, a tako je jedna porodica odlučila da ga primeni.

Video snimak je osvanuo na društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Ispred kuma su postavljane stolice sve do njegovog automobila.

Prema navodima, veruje se da taj običaj potiče iz Šumadije, ali "kao i neki drugi", ima različite varijacije.

Simbolika takođe ima različitosti u zavisnosti od mesta odakle je poteklo verovanje da ovako nešto treba učiniti.

Tako neki smatraju da je kum najvažniji gost na svadbi, te da je ova praksa vid poštovanja prema njemu, a drugi da takvo ispraćanje kuma donosi sreću mladencima.

"To je stari običaj koji se uglavnom koristio u Banatu. Naime, kum je 'glavni', po njega se prvo ide i on prvi odlazi sa svadbe (on određuje kraj). Po dolasku i na kraju, kum ne sme da dodirne zemlju i ukalja cipele, jer je 'glavni'. Zato se stavljaju stolice da on hoda po njima", piše u jednom od komentara dok su drugi pominjali da znaju za slučajeve kada se kum na taj način kretao i po 400, 500 metara uz samo tri ili četiri stolice i muzičare.