Konkurs za upis 850 kandidata u Centar za osnovnu policijsku obuku produžen je do 31. oktobra 2025. objavilo je danas Ministarstvo unutršanjih poslova (MUP).

Osnovna policijska obuka biće sprovedena za radna mesta policajaca (700) i saobraćajnih policajaca (150) za potrebe Policijske uprave za Beograd i organizacionih jedinica koje obavljaju poslove na teritoriji Grada, naveo je MUP na Fejsbuku.

Pravo učešća imaju kandidati koji imaju prebivalište na području grada Beograda, da su državljani Srbije i da imaju između 18 i 30 godina.

Od zaintersovanih se traži da su završili četvorogodišnju srednju školu, da poseduju ili su započeli obuku za vozačku dozvolu "B" kategorije, i da ispunjavaju zdravstvene, psihološke i fizičke uslove za službu u MUP-u.