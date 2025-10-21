Pupin Forum u Vašingtonu: Male države su bitne, a povezivanje je ključ uspeha

Slušaj vest

U Vašingtonu je održan drugi po redu Pupin Forum i četvrti ukupno, računajući prethodna dva foruma u Beogradu. Vašingtonski forum je potvrdio poziciju Srbije kao ključnog i kredibilnog partnera SAD-a.

Pod temom „Strateško usidrenje: Srbija, SAD i budućnost povezane, bezbedne i otvorene istočne Evrope“, Forum je okupio preko 100 učesnika, uključujući donosioce odluka, kreatore politika, diplomate, predstavnike Kongresa, poslovne lidere i stratege sa obe strane Atlantika.

Diskusije su bile usredsređene na tri glavna stuba — bezbednost, energetiku i ekonomsku modernizaciju istočne Evrope. Kroz otvoren dijalog i strateško predviđanje, učesnici su istakli da integracija Srbije u okvire Zapada više nije pitanje aspiracije, već strateške nužnosti.

Foto: Pupin Inicijativa

Pupin Inicijativa potvrdila je svoju ključnu ulogu povezivanja Srbije i Sjedinjenih Država — kao platforme koja ujedinjuje diplomatiju, biznis i akademsku zajednicu.

Kristofer Hil na Pupin Forumu u Vašingtonu: Amerika prepoznaje stratešku ulogu Srbije u regionu

Održan je drugi Pupin Forum u Vašingtonu u organizaciji Pupin inicijative, gde se okupilo preko sto diplomata, američkih službenika, kreatora politika i lidera iz sveta biznisa. Na događaju je okupljena raznovrsna grupa govornika koji oslikavaju različite struje u Vašingtonu, a među njima je bio i Kristofer Hil, bivši ambasador SAD u Beogradu koji je ovog leta postao viši savetnik Pupin inicijative.

Kao neko ko je imao odličan uvid u stanje u Srbiji i za vreme devedesetih i danas, Hil je istakao da je Srbija ostvarila veliki napredak u prethodne dve i po decenije i da period ratova i kriza ne treba da bude teret, već prilika da Srbija projektuje samouverenost i osnaži svoje veze sa regionom.

Foto: Pupin Inicijativa

“Pogled na Srbiju iz 1999. više nije relevantan,” izjavio je Hil i dodao da je vreme gde Amerika izigrava “Velikog Brata” gotovo, dok najviši američki zvaničnici danas prepoznaju stratešku ulogu Srbije u regionu — bilo da su u pitanju energetika, ekonomija ili očuvanje stabilnosti.

Hil je posebno pohvalio srpsku podršku Ukrajini i istakao da je u pitanju strateški izbor koji Srbiju usmerava ka Zapadu i pokazuje da je na pravoj strani istorije. Evropska unija i SAD, dodao je, imaju dužnost da pomognu Srbiji da dobije pažnju i podršku koju zaslužuje, dok su obrazovanje i mobilnost najbolja šansa za dalje integrisanje Srbije u zapadni svet.

Pupin Forum u Vašingtonu: Male države su bitne, a povezivanje je ključ uspeha

Na drugom Pupin Forumu u Vašingtonu, koji je okupio preko sto diplomata, američkih zvaničnika, privrednika i stručnjaka za spoljnopolitička pitanja, ključna poruka bila je da su male države poput Srbije relevantne u današnjem svetu — i da je strateško povezivanje njihova najbolja šansa za uspeh.

Drugi panel okupio je vodeće ličnosti iz diplomatije, biznisa i politike: Kaš Arha (Trieste Summit Association), Dragan Šutanovac (ambasador Srbije u SAD), Bendžamin Barnet (zakonodavni direktor i savetnik za nacionalnu bezbednost kongresmena Erika Svolvela) i Tim Došer (izvršni direktor Unleash Prosperity).

Foto: Pupin Inicijativa

Panel je istraživao ulogu Srbije u novoj evropskoj ekonomskoj i geopolitičkoj arhitekturi — ulogu definisanu povezanošću, pragmatičnom diplomatijom i sposobnošću da privuče investicije kroz pouzdanost i reforme.

Povezivanje, energetska diversifikacija i institucionalna transparentnost označeni su kao preduslovi za podizanje ekonomskog rasta i regionalne stabilnosti. Kaš Arha, viši savetnik Pupin inicijative i jedan od republikanskih kreatora politika u oblasti trgovine, izjavio je da male zemlje postaju relevantne kada deluju strateški i pozvao Srbiju da se uključi u obnavljanje trgovinskih koridora između Crnog i Jadranskog mora, koristeći svoj položaj na Dunavu.

Foto: Pupin Inicijativa

I Arha i Bendžamin Barnet, savetnik za nacionalnu bezbednost demokratskog kongresmena i člana srpskog kokusa Erika Svolvela, naglasili su potrebu za povezivanjem Srbije sa državama u širem regionu — pre svega sa Rumunijom i Poljskom — u trenutku kada predsednik Tramp pokazuje veliku spremnost za jačanje strateških odnosa sa istočnom Evropom. Za razliku od zapadnoevropskih sila i njihovog birokratskog pristupa, zemlje Centralne i Istočne Evrope pokazuju znatno veći pragmatizam.

Ambasador Dragan Šutanovac potvrdio je da je Srbija deo rešenja, ukazujući na rastuću saradnju u odbrani i potrebu za jačim javno–privatnim partnerstvima. Tim Došer je pohvalio kvalifikovanu radnu snagu i preduzetnički duh Srbije, ali upozorio da su jasne regulative i diverzifikovana partnerstva ključ za održivi rast.

Veliki ekonomski potencijal našeg regiona, zbog položaja na raskrsnici najvažnijih svetskih puteva, ne može se ostvariti pukim bilateralnim delovanjem, već strukturisanim multilateralnim povezivanjem kroz fleksibilne platforme poput Otvorenog Balkana i Inicijative tri mora.

Trampova ambasadorka Karla Sends: Amerika na prvom mestu znači partnerstvo, a ne izolaciju

Na drugom Pupin Forumu, održanom u Vašingtonu u organizaciji Pupin inicijative, jedna od centralnih tema bila je budućnost energetskih ulaganja i investicija u regionu.

Učesnici iz Sjedinjenih Država i Evrope istakli su da se Srbija nalazi „na pravom mestu u pravo vreme“ — kao zemlja koja može postati središte energetskog povezivanja, diversifikacije i modernizacije u istočnoj Evropi.

Foto: Pupin Inicijativa

U razgovoru sa osnivačem Pupin inicijative Vukom Velebitom, bivši ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil, sada viši savetnik Pupin inicijative, istakao je da energetika mora biti motor privrednog razvoja, a ne izvor zavisnosti. Naglasio je da Srbija mora da postane deo integrisanog evropskog energetskog sistema — „od brdovitog Balkana do rečne mreže Evrope“ — uz jačanje transparentnosti i institucionalne predvidljivosti.

Bivši američki pomoćnik državnog sekretara za energetske resurse Džefri Pajat istakao je strateški značaj LNG terminala u Aleksandrupolisu i planiranih nuklearnih projekata u Bugarskoj i Rumuniji, koji bi u narednoj deceniji mogli da obezbede Srbiji stabilno i povoljno snabdevanje energijom.

Kako kapaciteti rastu, cene padaju, a energetska zavisnost od Rusije postaje stvar prošlosti, dodao je Pajat.

Sagovornici su se složili da je energetska diversifikacija ključna za nezavisnost i stabilnost regiona. Srbija je, uz Poljsku i Rumuniju, više puta istaknuta kao jedan od stubova buduće transatlantske energetske arhitekture, uz sve veću ulogu u projektima obnovljivih izvora i tehnoloških inovacija.

Digitalna infrastruktura, veštačka inteligencija i pametne mreže prepoznate su kao sledeća faza regionalnog razvoja.

“Energetska bezbednost, digitalna bezbednost i informatička bezbednost više nisu odvojene oblasti, već jedan ekosistem,” ocenio je dr Aleksander Krauter, viši saradnik Centra za evropsku političku analizu (CEPA).

Foto: Pupin Inicijativa

Bivša ambasadorka SAD u Danskoj i predsednica America First Foreign Policy Initiative, vodećeg američkog tink-tenka bliskog predsedniku SAD Donaldu Trampu, Karla Sends, poručila je da

“snažna Evropa znači prosperitetnu Evropu, a prosperitet Evrope počinje na Istoku.”

Ambasadorka Karla Sends istakla je energetiku, odbranu i veštačku inteligenciju kao stubove otpornosti, naglasivši da „Amerika prvo“ znači partnerstvo, a ne izolaciju.

Panel je postigao jasan konsenzus: Istočna Evropa postaje novi motor obnove transatlantskog saveza.

Potencijal Srbije leži u prihvatanju reformi, diversifikacije i inovacija.

Ulaganjem u čistu energiju, nuklearne tehnologije i digitalnu otpornost, Srbija može postati:

- čvorište regionalne stabilnosti,

- konektor energetskih i digitalnih koridora, i