Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, pet sati na Šidu, kao i po tri sata na Kelebiji i Sremskoj Rači.

AMSS je naveo da je saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta na većini saobraćajnica, bez većih zastoja i gužvi, ali da je na pojedinim deonicama moguća sporija vožnja zbog radova na putu.

