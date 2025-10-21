Društvo
OGLASIO SE AMSS, OVO JE STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Bez gužvi na pojedinim prelazima, samo se ovde čeka do 6 sati
Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju do šest sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju šest sati za izlaz iz Srbije na Batrovcima, pet sati na Šidu, kao i po tri sata na Kelebiji i Sremskoj Rači.
AMSS je naveo da je saobraćaj u Srbiji umerenog intenziteta na većini saobraćajnica, bez većih zastoja i gužvi, ali da je na pojedinim deonicama moguća sporija vožnja zbog radova na putu.
