“Radujmo se svakom čoveku, jer je čovek ikona Božija”, reče vladika Jovan pre neki dan.

Foto: Sveta Srbija

O, o, koliko radosti Sveta Srbija i Udruženje Obilić 1912-1918 doživeše i saborno podeliše i umnožiše u svetome hramu i porti starostavnog manastira Vrdničkog, mogu da potvrde i sami Vrdničani koji su u nedelju prepodne bili nemalo iznenađeni podugačkom mlađanom kolonom hodočasnika, koja je veselo posle svete liturgije, iskoračila iz porte te preko ”Lazinog vira” i potoka ”Jermuš”, izašla na ”Kanov breg”, pa sa njega preko ”Vidikovca” i napuštenog rudarskog okna, napravila šareni krug ponovo do crkve manastirske, a sve “u čast predaka za budućnost potomaka”.

Skoro pa 200 šetača-izviđača od kojih je gotovo polovina bila mlađa od 15 godina, pokazala je da su nam i dalje ideali važni i da zbog brige oko duhovnog i telesnog zdravlja ali i sveobuhvatnog mentalnog stanja i znanja, ne smemo zaboraviti od kog smo roda i ko su nam bili preci.

Pa nije bilo desnice male ili velike koja nije spustila taj “podarak od srca” u kutiju za priloge za gradnju obrazovnog kampa Svete Srbije na Krfu.

Foto: Sveta Srbija

Voljni momenat ove izuzetne grupe hodočasnika-šetača po Svetoj Fruškoj Gori je bio veoma jak, niti ijedna uzbrdica nije obeshrabrila ni onog najmlađeg, a ni najstarijeg u koloni.

Posle skoro tri sata junačkoga hoda i pređenih 9 kilometara, ovaj hodočasnički krug je zatvoren. U iščekivanju novog, još smelijeg i junačkijeg, čeka se proleće i još veći broj ljudi.

Foto: Sveta Srbija

Na Krfu mladi iz Crvenog krsta Užice

Sveto ostrvo Krf i dela naših slavnih predaka koja su na njemu našli spasenje, okrepljenje i nadahnuće za odsudni juriš koji na francuska konjica nije mogla da stigne, da bi na nam darovali slobodu koju danas imamo i dalje je večni ideal i generacija koje stižu.

Naime, pre neki dan uz podršku Krfskog udruženja grčko-srpskog prijateljstva i dozvole nadležnih institucija Grčke i Srbije, grupa humanitaraca Crvenog krsta, zatim njihovih članova spasioca koji su u Gorskoj službi spasavanja i volontera iz Svete Srbije, očistili su neposrednu okolinu kapele-mauzoleja na ostrvu Vido i posekli istrulela i opasno napukla stabla koja su pretila da padnu na sam plato i prostor kuda se kreću hodočasnici prilikom posete ovom ostrvu i Plavoj grobnici.

Tako se nastavila lepa tradicija humanosti i požrtvovanosti koju na Krfu, ljudi iz Crvenog krsta iz Užica pokazuju iz godine u godinu.

Ova akcija je bila najobimnija do sada, a posao koji je urađen je nemerljivo važan jer stogodišnja stabla koja su narušavala mir, dostojanstvo i bezbednost Spomen-kosturnice na ovaj način su na jedan profesionalan način i po svim protokolima i standardima uklonjena.