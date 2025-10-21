AKCIJA U ČAST PREDAKA, ZA BUDUĆNOST POTOMAKA: Manastirskim stazama Fruške gore za izgradnju dečijeg kampa na Krfu (FOTO)
“Radujmo se svakom čoveku, jer je čovek ikona Božija”, reče vladika Jovan pre neki dan.
O, o, koliko radosti Sveta Srbija i Udruženje Obilić 1912-1918 doživeše i saborno podeliše i umnožiše u svetome hramu i porti starostavnog manastira Vrdničkog, mogu da potvrde i sami Vrdničani koji su u nedelju prepodne bili nemalo iznenađeni podugačkom mlađanom kolonom hodočasnika, koja je veselo posle svete liturgije, iskoračila iz porte te preko ”Lazinog vira” i potoka ”Jermuš”, izašla na ”Kanov breg”, pa sa njega preko ”Vidikovca” i napuštenog rudarskog okna, napravila šareni krug ponovo do crkve manastirske, a sve “u čast predaka za budućnost potomaka”.
Skoro pa 200 šetača-izviđača od kojih je gotovo polovina bila mlađa od 15 godina, pokazala je da su nam i dalje ideali važni i da zbog brige oko duhovnog i telesnog zdravlja ali i sveobuhvatnog mentalnog stanja i znanja, ne smemo zaboraviti od kog smo roda i ko su nam bili preci.
Pa nije bilo desnice male ili velike koja nije spustila taj “podarak od srca” u kutiju za priloge za gradnju obrazovnog kampa Svete Srbije na Krfu.
Voljni momenat ove izuzetne grupe hodočasnika-šetača po Svetoj Fruškoj Gori je bio veoma jak, niti ijedna uzbrdica nije obeshrabrila ni onog najmlađeg, a ni najstarijeg u koloni.
Posle skoro tri sata junačkoga hoda i pređenih 9 kilometara, ovaj hodočasnički krug je zatvoren. U iščekivanju novog, još smelijeg i junačkijeg, čeka se proleće i još veći broj ljudi.
Na Krfu mladi iz Crvenog krsta Užice
Sveto ostrvo Krf i dela naših slavnih predaka koja su na njemu našli spasenje, okrepljenje i nadahnuće za odsudni juriš koji na francuska konjica nije mogla da stigne, da bi na nam darovali slobodu koju danas imamo i dalje je večni ideal i generacija koje stižu.
Naime, pre neki dan uz podršku Krfskog udruženja grčko-srpskog prijateljstva i dozvole nadležnih institucija Grčke i Srbije, grupa humanitaraca Crvenog krsta, zatim njihovih članova spasioca koji su u Gorskoj službi spasavanja i volontera iz Svete Srbije, očistili su neposrednu okolinu kapele-mauzoleja na ostrvu Vido i posekli istrulela i opasno napukla stabla koja su pretila da padnu na sam plato i prostor kuda se kreću hodočasnici prilikom posete ovom ostrvu i Plavoj grobnici.
Tako se nastavila lepa tradicija humanosti i požrtvovanosti koju na Krfu, ljudi iz Crvenog krsta iz Užica pokazuju iz godine u godinu.
Ova akcija je bila najobimnija do sada, a posao koji je urađen je nemerljivo važan jer stogodišnja stabla koja su narušavala mir, dostojanstvo i bezbednost Spomen-kosturnice na ovaj način su na jedan profesionalan način i po svim protokolima i standardima uklonjena.
