Slušaj vest

Prema podacima Uprave granične policije pristiglim u 5.15 časova, teretna vozila se na izlazu iz zemlje trenutno zadržavaju oko dva sata na graničnom prelazu Sremska Rača, oko tri sata na Kelebiji, pet sati na Šidu i šest sati na Batrovcima.

Na ostalim graničnim prelazima nema čekanja ni za jednu kategoriju vozila. Ni na naplatnim rampama ne beleže se zadržavanja.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštava da će se saobraćaj danas odvijati uz uglavnom povoljne vremenske uslove, dok se u jutarnjim satima očekuje pojava magle koja može smanjiti vidljivost, naročito u planinskim krajevima i duž rečnih tokova.

AMSS upozorava i na mogućnost odrona na putevima koji prolaze kroz klisure i stenske useke.

Ne propustiteDruštvo"DA SAM PRE 8 GODINA ZNAO DA JE OVO NEMAČKA, NIKAD NE BIH DOŠAO" Balkanac otvorio dušu: Na poslu si rob i jeftina radna snaga, a Nemac radi efektivno 4 sata
Screenshot 2025-10-21 115559.jpg
DruštvoBEOGRAD ĆE BITI OKOVAN SNEGOM MESEC DANA! Dolazi hladan vazduh sa Severnog pola i najhladnija zima u poslednjih 20 godina - EVO KAD ĆE SE ZABELETI CELA SRBIJA
Sneg i snezno nevreme u Beogradu, foto Dado Djilas (18).jpeg
DruštvoDanas se sećamo Svetog Stefana Srpskog! Turci su mu uzeli očinji vid jer nije hteo da se odrekne srpstva!
sveti-stefan-srpski-slepi.jpg
DruštvoMUP SRBIJE: Do 31. oktobra produžen konkurs za kandidate za Policijsku upravu Beograda
MUP Srbije.jpg