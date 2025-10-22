Slušaj vest

Prema podacima Uprave granične policije pristiglim u 5.15 časova, teretna vozila se na izlazu iz zemlje trenutno zadržavaju oko dva sata na graničnom prelazu Sremska Rača, oko tri sata na Kelebiji, pet sati na Šidu i šest sati na Batrovcima.

Na ostalim graničnim prelazima nema čekanja ni za jednu kategoriju vozila. Ni na naplatnim rampama ne beleže se zadržavanja.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštava da će se saobraćaj danas odvijati uz uglavnom povoljne vremenske uslove, dok se u jutarnjim satima očekuje pojava magle koja može smanjiti vidljivost, naročito u planinskim krajevima i duž rečnih tokova.