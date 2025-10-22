Slušaj vest

Reporteri Kurir televizije vredni su i ovog jutra i raspoređeni širom Srbije odakle nam donose najsvežije i najbitnije informacije sa terena.

Juče je kod Uba došlo do treće autobuske nesreće u poslednjih pet dana, povređene su četiri osobe. Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja, govorio je o ovoj temi za emisiju "Redakcija":

Vladimir Jevtić Foto: Kurir Televizija

- Mi imamo organizvovani sistem koji služi sa proveru svega što ugrožava bezbednosnost saobraćaja. Naši vozači profesionalci su u inostranstvu, sada dovlačimo ljude iz penzije i inostranstva. I dnevni pregledi moraju da se rade po procedurama. Od početka godine imamo 20.000 saobraćajnih nesreća. Šta sve mora da se desi da neko nekom progleda kroz prste na tehničkom pregledu? Uzroka je puno, ali najveći problem je agresija u saobraćaju - kaže Jevtić i dodaje:

- Previše je svađe, a sve zbog malih prekršaja: korišćenje mobilnih telefona, ne davanje migavca. To napravi sistem ovakav kakav jeste: umor i nedostatak pažnje. Imamo nažalost ovu statistiku i moramo da poštujemo pravila. Firme moraju da budu iskrene, ako je autobus za otpad, bacite ga, nemojte da ga vučete dalje u rad.

Emir Ličina Foto: Kurir Televizija

Servisne informacije iz Novog Pazara

Emir Ličina, javlja se iz Novog Pazara sa najnovijim informacijama za sve sugrađane:

- Došlo je do ozbiljnog pucanja cevi, zbog toga je nekoliko ulica ostalo bez vode, ali se srećom radovi privodi kraju. Noć za nama je bila mirna, bez ikakvih incidenata. Za sada nema isključenja vode i struje u Novom Pazaru, ali uvek apelujem na građane da prate sajtove EPS-a - kaže Ličina.

