Jedna žena objavila je u Fejsbuk grupi "Novosađanke" nesvakidašnju situaciju koja joj se dogodila dok je vozila bicikl.

Kako tvrdi, jedan čovek gurnuo ju je sa obe ruke iz čista mira. Ona je potom pala, a onda je saznala da nije jedina koju je napao.

Žena na Fejsbuku ispričala za incident, a onda se javilo još ljudi sa sličnim iskustvom. Foto: Fejsbuk Printscreen/Novosađanke

Kako je navela ova žena iz Novog Sada, juče ujutru na Futoškom putu vozila je bicikl, kao i obično, a onda je došlo do neverovatnog incidenta.

Muškarac joj je prišao dok je vozila bicikl i gurnuo iz sve snage. Foto: Fejsbuk Printscreen/Novosađanke

"Čovek, pešak koji je išao po pešačkoj stazi, meni u susret se zajurio u mene i sa obe ruke me gurnuo sa bicikla. Ničim izazvan. Uradio je to svesno i sa namerom. Ja sam ozbiljno pala, a on je pobegao preko Futoškog puta", napisala je ona na Fejsbuku.

On je pobegao nakon što ju je oborio. Foto: Fejsbuk Printscreen/Novosađanke

Žena je potom u komentarima objavila i snimak sa sigurnosnih kamera na kom se vidi kako se čovek zaleće na nju, obara je iz sve snage i beži na drugu stranu ulice.