"Zajurio se na mene iz čista mira i srušio sa bicikla": Novosađanka ostala u šoku postupkom nepoznatog muškarca, objavila i snimak, pa saznala da nije jedina!
Jedna žena objavila je u Fejsbuk grupi "Novosađanke" nesvakidašnju situaciju koja joj se dogodila dok je vozila bicikl.
Kako tvrdi, jedan čovek gurnuo ju je sa obe ruke iz čista mira. Ona je potom pala, a onda je saznala da nije jedina koju je napao.
Kako je navela ova žena iz Novog Sada, juče ujutru na Futoškom putu vozila je bicikl, kao i obično, a onda je došlo do neverovatnog incidenta.
"Čovek, pešak koji je išao po pešačkoj stazi, meni u susret se zajurio u mene i sa obe ruke me gurnuo sa bicikla. Ničim izazvan. Uradio je to svesno i sa namerom. Ja sam ozbiljno pala, a on je pobegao preko Futoškog puta", napisala je ona na Fejsbuku.
Žena je potom u komentarima objavila i snimak sa sigurnosnih kamera na kom se vidi kako se čovek zaleće na nju, obara je iz sve snage i beži na drugu stranu ulice.
(Kurir.rs/Blic)