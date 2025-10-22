Bez vode će sutra ostati deo potrošača u gradskim opštinama Vračar i Zemun zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u tim opštinama.
Hitno obaveštenje "Beogradskog vodovoda": Dva centralna dela Beograda sutra bez vode i do 11 sati
Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra, 23. oktobra, bez vode ostati deo potrošača u gradskim opštinama Vračar i Zemun zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u tim opštinama.
Potrošači na Vračaru bez vode će ostati sutra u periodu od 8 do 18 časova u Gročanskoj ulici, navodi Tanjug, a prenesi Telegraf.
Istog dana će u gradskoj opštini Zemun bez vode biti potrošači od 9 do 20 časova u Dubrovačkoj ulici.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
