Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra, 23. oktobra, bez vode ostati deo potrošača u gradskim opštinama Vračar i Zemun zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u tim opštinama.

Potrošači na Vračaru bez vode će ostati sutra u periodu od 8 do 18 časova u Gročanskoj ulici, navodi Tanjug, a prenesi Telegraf.

Istog dana će u gradskoj opštini Zemun bez vode biti potrošači od 9 do 20 časova u Dubrovačkoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.