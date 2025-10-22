Slušaj vest

Iz bolnice u Sremskoj Mitrpovici otpušteno je 19 radnika povređenih u saobraćajnoj nesreći kod sela Jarak, kada se prevrnuo autobusa koji ih je prevozio na posao, a na lečenju je i dalje njih 16 i svi su u stabilnom stanju.

O najnovijim informacijama o stanju i lečenju radnika, govorio je gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović:

Branislav Nedimović Foto: Kurir Televizija

- Razgovarao sam sa direktorom opšte bolnice i dobio od njega informacije da imamo još dva otpusta, tako da će praktično sa današnjim danom 14 lica ostati još u odeljenjima opšte bolnice Sremska Mitrovica. Troje je na jedinici intenzivne terapije, oni se nalaze u stabilnom stanju, ja očekujem oporavak i ovih lica i da tu nekih velikih problema neće biti. Tamo se nalaze zbog povrede grudnog koša, očas posla tu može da dođe do krvarenja i do neke komplikacije i oni su pod stalnom observacijom da ne bi došlo ni do jednog eventualnog incidenta - kaže Nedimović i dodaje:

- Ljudi su odradili vrhunski posao. Na čelu sa naravno gradom Sremske Mitrovice, Mitrovičani su pokazali zaista solidarnost i humanost i grad je finansijski izašao u susret porodicama nastradalih, zaista jedna teška tragedija za ove ljude, ali i za sve nas koji živimo zaista ovde. Zdravstveni radnici su sada svojim angažovanjem, svojom nesebičnošću potpuno opravdali poverenje ljudi. Bilo je i dobrovoljnih akcija davanja krvi.

Nedimović dodaje i da su Mitrovčani pokazali veliku solidarnost, na šta je veoma ponosan:

- Grad je uradio ono što je do njega. Dali smo jednokratnu finansijsku podršku porodicama stradalih. Ja sam bio na dve od tri sahrane, sa svima sam kontaktirao. Trudili smo se koliko god je moguće da odamo počast stradalima. Ovo je najveća saobraćajna nesreća koja se desila u Sremskoj Mitrovici.

