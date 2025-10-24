Slušaj vest

Pakistan je za većinu Srba i dalje mešavina radoznalosti i opreza. Ipak, jedan Pančevac se nedavno uputio tamo zbog svadbe svog kolege, ali je zbog protesta u Islamabadu umesto svadbe doživeo avanturu punu iznenađenja - kako kaže, "potpuno drugačiju od svega onoga na šta smo navikli".

Svoja iskustva podelio je na Reditu. Iskreno, detaljno i bez zadrške, opisao je ono što ga je iznenadilo, fasciniralo i šokiralo – od ljubaznosti domaćina i ukusa lokalne hrane, preko haotičnog saobraćaja, do društvenih pravila i odnosa između muškaraca i žena.

Neverovatna ljubaznost

Prvo ga je, kaže, zapanjila neverovatna ljubaznost Pakistanaca, do te mere da mu je u jednom trenutku bilo i neprijatno:

- Ne znam da li je to do kulture ili je prosto neki osećaj niže vrednosti kod velikog broja njih koji se da primetiti ali usluga je na nivou, konobari neće dozvoliti da vam časa bude prazna... Ako odete u prodavnicu suvenira, butik u tržnom centru, bilo šta, uglavnom daju popust sami od sebe i to uglavnom bude prilično dobar popust.

Pakistanci su vrlo ljubazni Foto: Profimedia

"Jedu sve rukama - sem supe"

Hrana ga je, priznaje, potpuno osvojila – iako je sve, bez izuzetka, ljuto.

- Čak i kad naručite nešto što ne očekujete da bude ljuto, biće ljuto. Ali je preukusno, sve pršti od začina i ukusa – od najobičnijeg sendviča do tradicionalnih jela poput chicken karahija, birijanija ili kebaba... - napisao je on pa dodao:

"E da...jedu rukama, sve sem supe."

Najveći šok bio je saobraćaj

Najveći šok, ipak, doživeo je u saobraćaju.

"Katastrofa, ne znam kako su oni ljudi živi, to se ne zna gde ko bije, s koje strane obilazi, niko ne poštuje trake na putu, semafora nema, non stop trube, to pišti i vrišti na sve strane... Sve u svemu, kad god smo kolima negde išli morao sam da se prekrstim", našalio se on.

Kultura Pakistanaca Foto: Shahzad ABDUL / AFP / Profimedia

Žene prelepe

Posebno ga je iznenadilo to što žene u Pakistanu, suprotno njegovim očekivanjima, uglavnom ne nose burke:

"Većina čak ni hidžab, mnoge su obučene moderno, sa dugim nogavicama ili u šarenim tradicionalnim haljinama. Ovo je bilo poprilično iznenađujuće. Lepo izgledaju, vidi se da vode računa o sebi – imaju prelepu kosu i negovanu kožu".

Za razliku od žena, muškarci su na njega ostavili potpuno drugačiji utisak.

"Nekako mi ne idu rame uz rame sa ženama. Mršavi su, sitnije građe, stil oblačenja im je diskutabilan. Pored toga, izrazito su zatucani i pojedini stavovi su im jezivi. Žena mora da bude nevina, ne dolazi u obzir da nije, bez obzira na broj partnera. Shvatio sam da nemaju dobro mišljenje o evropskim ženama i niko ne bi bio u ozboljnoj vezi sa njima. Bukvalno su me pitali 'da li je normalno da u Srbiji na ulici pitaš ženu za s*** i da ona pristane'. Kad sam rekao da nije tako i da bi verovatno dobili i batine, bili su šokirani", priznao je on.

Nema držanja za ruku u javnosti

Dejting kultura u Pakistanu, kaže, praktično ne postoji.

"Možeš da imaš devojku, ali držanje za ruke u javnosti je nezamislivo, a poljubac da ne pominjem", dodao je.

Informisanost i opšta kultura, prema njegovim zapažanjima, na iznenađujuće su niskom nivou.

"Žive bukvalno u svom svetu. Ne znaju ni gde su Srbija, Rumunija, Mađarska, ne znaju ni osnovne brendove automobila poput Citroena, Scanie ili Fiata. Jedan stariji gospodin od 60-ak godina, kad smo rekli da smo iz Srbije, nije znao ni za Jugoslaviju", otkrio je on.

Na kraju kaže da je Islamabad, grad kontrasta – lep je i zelen, sa širokim ulicama i održavanim parkovima, ali delovi grada deluju natrpano i kao urbane mahale.