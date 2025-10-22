"neka mu je večna slava"

Komemoracija je počela minutom ćutanja za preminulog generala. Komemoraciji prustvuju članovi porodice - deca generala Pavkovića, kojima su brojni prijatelji, saborci i poštovaoci izrazili saučešće zbog gubitka.

Komemoraciji prisustvuju i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, ministri Nikola Selaković i Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, nekadašnji premijer Srbije, potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović (73).

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast.

- Bio je uzoran oficir, poštovan i od potčinjenih i od pretpostavljenih. Njegova odanost, hrabrost i vernost otadžbini ostaće primer kako se služi i brani Srbija. General Pavković bio je otac šestoro dece, neka mu je laka zemlja i večna slava, rečeno je u oproštaju od generala.

Od pokojnog Pavkovića oprostio se predsednik Kluba generala i admirala Srbije general-major u penziji Luka Kastratović a potom i general-potpukovnik u penziji Dragan Paskaš.

Sahrana Nebojše Pavkovića

General Nebojša Pavković biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Sahrana će biti održana u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica.

General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini. Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je izdržavao u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.